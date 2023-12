Diablo 4: Diese Gratis-Items gibt's nur noch heute - so sichert sie euch ganz einfach, bevor sie für immer weg sind

Jetzt schnell noch Gratis-Items für D4 sichern.

In Diablo 4 bekommt ihr regelmäßig Gratis-Boni hinterhergeworfen: Aktuell könnt ihr euch im Ingame-Store des düsteren Blizzard-Schnetzlers eine Rüstung sowie zwei Trophys für euren treuen Mount sichern. Ihr habt dafür allerdings nur noch bis heute Abend Zeit. Also holt euch die Boni am besten sofort, wenn ihr es ohnehin nicht schon getan habt.

Diese Gratis-Boni für euren Mount bekommt ihr nur noch heute für Diablo 4:

Gratis-Items: Dragoon's Path-Rüstung für euren Mount + zwei Mount-Trophys

Dragoon's Path-Rüstung für euren Mount + zwei Mount-Trophys Angebot gültig bis: Dienstag, den 26. Dezember 2023 um 10AM PT (entspricht in Deutschland 19 Uhr)

Dienstag, den 26. Dezember 2023 um 10AM PT (entspricht in Deutschland 19 Uhr) Wo gibt es die Items: Im Ingame-Store von Diablo 4

So sehen die Boni aus:

Wann bekomme ich ein Pferd/Mount in Diablo 4? Reittiere bringen euch in Diablo 4 deutlich flinker von A nach B, stehen euch allerdings nicht direkt zu Beginn der Kampagne zur Verfügung. Um Mounts freizuschalten, müsst ihr der Hauptstory von Diablo 4 bis Akt 4 folgen. Wie ihr Reittiere freischaltet, erklären wir euch im entsprechenden GamePro-Guide genauer.

Übrigens: Bis zum 18. Januar 2024 könnt ihr euch außerdem das Death's Burden-Bundle für euren Mount via Amazon Prime Gaming schnappen:

Erstes Addon "Vessel of Hatred" offiziell angekündigt

Außerdem hat Blizzard vor einigen Wochen das erste Diablo 4-Addon mit dem Namen Vessel of Hatred angekündigt, das Ende 2024 erscheinen soll. Einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch bislang nicht. Vessel of Hatred schickt uns in eine brandneue Region und führt eine zusätzliche (bislang noch geheime) Klasse ein. Alle Infos zur Erweiterung findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Zockt ihr noch Diablo 4? Und was erhofft ihr euch von der kommenden Erweiterung? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!