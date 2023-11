Diablo 4-Addon Vessel of Hatred mit komplett neuer Klasse angekündigt: Release-Zeitraum und alle weiteren Infos

Blizzard kündigt das Diablo 4-Addon Vessel of Hatred an.

Blizzard hat auf der Blizzcon die erste Erweiterung zu Diablo 4 namens Vessel of Hatred angekündigt, die eine komplett neue Klasse ins Spiel bringen wird. Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen.

Diablo 4: Vessel of Hatred - Release, neue Klasse, Teaser und alle weiteren bekannten Infos

Wann erscheint Vessel of Hatred? Das Diablo 4-Addon hat noch keinen konkreten Release-Termin spendiert bekommen, aber immerhin hat Blizzard schon einmal einen Zeitraum in Aussicht gestellt: Vessel of Hatred soll Ende 2024 erscheinen. Wir müssen uns also noch ein Weilchen gedulden.

Zusätzlich dazu hat Blizzard einen ersten Teaser zu Vessel of Hatred veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt. Darin hören wir die Stimme von Mephisto:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Alle Infos zur Blizzcon gibt's bei GameStar und MeinMMO:

Was wissen wir über die neue Klasse? Vessel of Hatred wird eine komplett neue Klasse einführen, die es bislang noch in keinem anderen Diablo-Ableger gegeben hat. Der Paladin kommt also mit VoH nicht zurück. Einem Dataminung-Leak zufolge soll es sich bei der Klasse um den "Spiritborn" handeln, bestätigt ist das aber nicht.

Neue Region: Vessel of Hatred führt uns dabei ins Gebiet Kurast (bekannt aus Diablo 2), das uns durch eine dichte Dschungelgegend schickt.

Wann gibt es neue Infos zu Vessel of Hatred? Blizzard will in den nächsten Tagen noch etwas mehr über die kommende Erweiterung verraten. Eine komplette Enthüllung von Vessel of Hatred soll aber erst im Sommer 2024 erfolgen. Der DLC befinde sich aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.Unsere Haltung zum Thema könnt ihr in einem Artikel von unserer Head of Digital Publishing Rae Grimm bezüglich der GamePro-Berichterstattung nachlesen.

Vessel of Hatred wird nicht die einzige Erweiterung zu Diablo 4 sein. Blizzard hat vor einer Weile bereits bestätigt, dass uns mehrere Addons erwarten. Bis Ende 2025 stehen uns demnach zwei große Erweiterungen bevor. Wie es danach weitergeht, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Freut ihr euch auf das Addon und was sind eure Erwartungen an Vessel of Hatred?