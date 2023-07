In Diablo 4 wacht Lilith mit eiserner Faust über die Dropraten der super seltenen Uber-Uniques.

Ihr könnt in Diablo 4 sogenannte Über-Uniques finden. Das sind einzigartige, legendäre Items, die extrem selten sind. Insgesamt gibt es sechs davon im Spiel und sie wurden auch schon alle mindestens einmal entdeckt. Aber nur, weil so viele Menschen Diablo 4 spielen.

Rein rechnerisch stehen die Chancen nämlich so schlecht, eines dieser Items zu ergattern, dass ihr auch gut und gerne 11 Jahre spielen könnt, ohne je eines zu sehen – was bei einigen Fans gar nicht gut ankommt.

'Wir werden sie nie bekommen': Diablo 4-Fans fragen sich, was die super seltenen Uniques eigentlich sollen

Darum geht's: Um die Grundsatzdebatte, was Items in einem Spiel sollen, die so selten sind, dass sie fast nie droppen. Einer Fan-Rechnung zufolge ist das bei den Diablo 4-Uber Uniques sogar so schlimm, dass wir elf Jahre lang keines zu Gesicht bekommen könnten.

So geht die Rechnung: Redditor amarton geht bei seiner Rechnung davon aus, dass insgesamt bislang maximal 100 der super seltenen Uber Uniques gefunden wurden (mit Ausnahme des "Helltide Fiaskos", bei dem sie aus Versehen verschenkt wurden).

"Selbst wenn nur 1 Million Menschen (es waren viel mehr) das Spiel für je zehn Stunden gespielt hätten (aber wahrscheinlich viel mehr im Schnitt), wären es 10 Millionen Spielerstunden für 100 Drops oder 100.000 Stunden pro Drop. Du könntest Diablo 4 für über 11 Jahre je 24 Stunden am Tag spielen, bevor du erwarten kannst, eines von ihnen zu sehen." (via: Reddit)

Dadurch, dass dank der vielen, vielen Diablo-Fans alle sechs Uber-Uniques schon gefunden wurden, wirken sie gar nicht so selten, wie sie eigentlich sind. Aber 11 Jahre sind natürlich eine wirklich lange Zeit und die Frage dementsprechend durchaus berechtigt, was das soll.

Das sagen andere Fans: An solchen Items scheiden sich die Geister. Eine ganze Menge an Fans stößt in dasselbe Horn wie der Urheber des Reddit-Beitrages. Sie verstehen nicht ganz, wieso überhaupt Entwicklerzeit und Ressourcen in derartige Inhalte fließen, die sowieso nur so wenig Menschen sehen. Sie wären nur dafür konzipiert, auf Social Media gepostet zu werden.

SeleynAlseif312 bringt es auf den Punkt:

"Warum einer Karotte hinterher jagen, die ich nie kriegen werde?"

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Einige finden's cool: Selbstverständlich gibt es auch die Kehrseite der Medaille, wie die Meinung von Necrodiac:

"Sie existieren, cool, manche Glückspilze bekommen sie, cool, ich werde es wahrscheinlich nie tun, auch cool."

Viele wundern sich: Besonders, dass diese superseltenen Items nicht einmal gehandelt werden können, finden einige Diablo 4-Spieler*innen nicht nachvollziehbar. Als positives Gegenbeispiel, wie der Umgang mit Seltenheitsgraden besser und anders geht, wird immer wieder Path of Exile genannt.

Andere denken an die Zukunft: Es gibt auch die Meinung in den Kommentaren, dass sich an dem ganzen System von Diablo 4 sowieso noch einiges ändern wird. Vor allem mit Blick auf die Seasons und womöglich kommende Schwierigkeitsgrade könnten auch die super seltenen Uber Uniques in Zukunft häufiger droppen.

Wie findet ihr solche extrem seltenen Gegenstände, die ihr wahrscheinlich nie bekommt?