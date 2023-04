Wollt ihr Diablo 4 mehrmals durchspielen, dann gibt es eine gute Nachricht.

Wollt ihr Diablo 4 einfach nur einmal durchspielen oder plant ihr mehrere Durchgänge mit unterschiedlichen Charakteren und Klassen? Falls Letzteres der Fall ist, habt ihr euch bestimmt schon gefragt, ob ihr die Story des Spiels jedes Mal wieder aufs Neue bewältigen müsst. Diese Frage hat Entwicklerstudio Blizzard nun beantwortet.

So sieht es mit der Kampagne aus, wenn ihr sie einmal durch habt

In Diablo 3 gibt es dank der Reaper of Souls-Erweiterung den sogenannten "Abenteuermodus", mit dem ihr abseits der Kampagne "frei spielen" und euch durch alle Akte bewegen könnt. Dieser ist an euren Account gebunden und setzt voraus, dass die Kampagne bereits einmal durchgezockt wurde, was natürlich auch durchaus Sinn macht, um das Spiel kennenzulernen.

Wird sich die Story auch in Diablo 4 nach einmaligem Durchspielen überspringen lassen? Ja, das hat Blizzard bestätigt (via pushsquare.com). Habt ihr die Kampagne einmal beendet, könnt ihr mit weiteren neu erstellten Charakteren auf eurem Account die komplette Kampagne in Zukunft einfach skippen.

Ihr könnt euch dann direkt der offenen Spielwelt und dem Endgame-Content stellen. Wie wir uns das aber genau vorstellen müssen und wie sich das in Sachen Schwierigkeit gestalten wird, wissen wir aktuell noch nicht.

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir das Ganze selbst ausprobieren können. Bereits am 6. Juni erscheint Diablo 4 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S. Zwei Beta-Wochenenden haben schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das geboten, was uns im fertigen Spiel erwartet.

Wir waren dabei sehr angetan von der schön düsteren und schicken Welt, durch die wir uns mit fünf unterschiedlichen Klassen geschnetzelt haben. Dabei hatten wir größtenteils unseren Spaß; allerdings gab es auch hier und da noch ordentlich Verbesserungspotenzial, über das wir im Video ausführlich sprechen.

Was haltet ihr von dieser Neuigkeit: Seid ihr erleichtert, dass ihr die Kampagne nicht jedes Mal wieder absolvieren müsst?