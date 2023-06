Lilith ist sauer, weil sie bei jedem neuen Diablo 4-Charakter die komplette Map neu aufdecken muss.

Diablo 4 gibt euch die Möglichkeit, bei neuen Charakteren die Story-Kampagne zu überspringen. Vorausgesetzt, ihr habt sie schon einmal mit einem anderen Charakter gespielt. Beim Aufdecken der Map sieht das allerdings ganz anders aus – sehr zum Missfallen vieler Fans, die nicht bei jedem Alt-Charakter aufs Neue die ganze Karte enthüllen wollen. Sie fordern eine entsprechende Option.

Diablo 4-Spieler fordern Verbesserung für den zweiten Charakter beim Skippen der Kampagne

Darum geht's: Diablo 4 ist da und kann jetzt von allen auch regulär gespielt werden, nicht mehr nur im Early Access. Die ersten Fans haben allerdings schon längst die Kampagne durch und beginnen mit dem nächsten Charakter. Einige haben sogar schon Level 100 erreicht und zwar in Rekordzeit, wenn auch nur dank eines Exploits.

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Wer mit dem zweiten Charakter loslegt, kann zwar die Kampagne überspringen, muss aber die komplette Map noch einmal aufdecken. Das finden viele Spieler*innen merkwürdig und wenig sinnvoll. Wenn das eine geht, könnte der Map-Fortschritt doch auch an den Account gebunden sein. Oder zumindest sollte es eine entsprechende Option geben, wird unter anderem hier auf Reddit gefordert.

Da sind sich die meisten Fans in den Kommentaren auch wirklich einig: Bei einer so großen Map wie der in Diablo 4 macht es nur wenig Spaß, sie immer und immer wieder aufdecken zu müssen. Beim ersten Charakter sei das noch anders, aber spätestens ab dem zweiten oder dritten würde es nur noch nerven.

Im Hinblick auf kommende Seasons sehen die Spieler*innen kein Problem darin, die Map dann zu jeder Saison neu zu verhüllen. Aber wenn wir innerhalb einer Season mehrere Charaktere spielen, sollte ihrer Meinung nach die Map aufgedeckt bleiben können, wenn sie das wollen.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Das Problem: Offenbar hängt die Entscheidung Blizzards damit zusammen, dass das Aufdecken der Map an den Renown gekoppelt ist, also an das Ansehen der einzelnen Charaktere. Für ein höheres Ansehen könnt ihr euch Gold auszahlen lassen und wenn die Map jedes Mal bereits aufgedeckt wäre, bekäme jeder frische Charakter quasi sofort zu Spielbeginn 3.000 Gold.

Aber das Gold ist bereits Account-gebunden. Ihr habt also immer dieselben Finanzen, wenn ihr mit neuen Charakteren anfangt und könntet so auch innerhalb kürzester Zeit jede Menge Geld scheffeln, wenn die Map direkt aufgedeckt wäre und es weiterhin Geld dafür gäbe. Darum dürfte es die Gold-Belohnung für eine aufgedeckte Map nur einmal, beim ersten Mal geben.

Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch auch, die Map nicht mit jedem Charakter neu aufdecken zu müssen?