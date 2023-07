Ein Reddit User hat eine witzige Entdeckung mit Mounts im Inventar gemacht.

In Diablo 4 reiten wir durch die tückischen Sümpfe, die eisigen Weiten und die dürre Steppen des düsteren Sanktuarios. Dabei treffen wir auf allerlei Dämonen, Riesenspinnen, Geister - und Mini

ponys! Ja, kein Scherz, im Action-RPG können wir Mounts sozusagen "schrumpfen", auch wenn wir dann nicht viel mit ihnen anfangen können; außer uns diabolisch zu freuen, wie knuffig die kleinen Dinger sind.

Minipferde in Diablo 4

Auf unser erstes Mount müssen wir in Diablo 4 erst mal eine gute Zeit lang warten und alles zu Fuß erledigen. Erst im Laufe der Kampagne dürfen wir endlich eines der Rösser aus dem Stall holen. Im Spiel gibt es sowohl stattliche Pferde als auch unheimliche Höllen-Mounts.

Später gibt es sogar die Möglichkeit, Reittiere als Drops zu bekommen, die dann in unserem Inventar landen und was diese betrifft, hat ein Fan eine ziemlich witzige Beobachtung auf Reddit geteilt. User zer0ag3nt schreibt:

Wenn ihr ein Mount aus eurem Inventar fallen lasst, bekommt ihr ein winziges Pferd!

Der Screenshot, den der User dazu gepostet hat, verbildlicht die ganze Sache: Da steht tatsächlich ein winziges Pferdchen, in voller Rüstung neben einer Jägerin. Es reicht dieser scheinbar nicht mal bis zur Hüfte.

Dabei handelt es sich eigentlich eher um das Symbol, das da ein Mount abgelegt wurde, es sieht aber einfach genau aus wie das Pferd im Winz-Format.

Fans freuen sich, diskutieren aber auch einen ernst gemeinten Punkt

In den Kommentaren schreibt user Door_Opener: "Gut zu wissen", und postet gleich noch ein Bild von drei Minipferden, die in einer Dreiecks-Formation aufgestellt sind. Eine andere Person kommentiert mit: "Pony Ensemble".

In den Kommentaren äußern sich Fans begeistert davon, wie niedlich das kleine Pferdchen aussieht. Eine Person merkt außerdem an: "Sternengeißel Radahn will sein Reittier zurück". Damit spielt der User auf den Elden Ring-Boss an, der extra die Schwerkraft überwunden hat, um auf seinem viel zu kleinen Pferd zu reiten. Das können wir in Diablo 4 leider nicht tun.

Aber den Fans auf Reddit fehlt noch was ganz anderes: In den Kommentaren ärgern sich nämlich auch viele User, dass mit Pferden nicht untereinander gehandelt werden kann – und das wäre natürlich ein weniger witziges, aber doch sinnvolleres Feature als auf winzigen Pferden reiten zu können.

Was haltet ihr von diesen niedlichen kleinen Pferdchen? Habt ihr schon mal einen Mount-Drop bekommen?