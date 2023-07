Diablo 4: Der beste Totenbeschwörer-Build für Season 1

Mit Season 1 wurde der Knochenspeer-Build noch um einiges stärker.

Kaum ist die erste Season von Diablo 4 gestartet, da stellen sich Totenbeschwörer*innen als echte Überraschung heraus. Denn auch wenn sie nicht die stärkste Klasse der Season sind, so sind sie mitunter die spaßigste. Das liegt vor allem an den boshaften Herzen, von denen niemand sonst so massiv profitiert.

Die Totenbeschwörer-Skillung erklärt

Falls ihr einfach nur unsere Skillung sehen möchtet, dann findet ihr sie unter diesem Link auf Wowhead. Warum ihr die einzelnen Talente mitnehmen solltet, verraten wir euch aber hier etwas genauer:

Knochensplitter ist wirklich nur zur Generierung von Essenz da.

Knochenspeer ist das Herzstück der Skillung. Dank seiner Weiterentwicklungen fügt er Gegnern Verwundbarkeit zu, was auch nach den Nerfs stark euren Schaden erhöht.

Blutnebel ist eure “Komm aus dem Gefängnis frei”-Karte. Ihr werdet immun und brecht alle Betäubungen oder ähnliche Gruppenkontrolle. Leichenexplosion ist nur zum Generieren von Essenz da, dank Talenten wie Bluternte.

Altern landet nicht auf der Leiste. Es wird automatisch dank eines boshaften Herzen ausgelöst. Aber durch die Verbesserungen stunt ihr Gegner und senkt eure Abklingzeiten. Das gilt auch für die automatische Version.

Leichenranken ist der zweitwichtigste Skill auf eurer Leiste. Ihr zieht Gegner für richtig mächtige Knochenspeere zusammen, macht sie verwundbar und verlangsamt sie. Ein toller Skill, der auch dank eines Herzens automatisch ausgelöst wird. Im selben Knoten findet ihr auch alle passiven Talente für Knochenfähigkeiten, die ihr braucht.

Knochensturm nehmt ihr für Krit und Schadensreduktion mit. Skillt am Ende noch Knöcherne Essenz, um euren Knochenspeer noch weiter zu puschen.

Wichtiger Hinweis zum Build: Knochenlanzen-Builds des Totenbeschwörers haben normalerweise alle das passive Talent "Aus dem Gleichgewicht". Das ist aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels verbuggt und es kann nur ein Talentpunkt hier gesetzt werden. Daher haben wir es aus dem Build herausgelassen.

Die Levelphase eures Necros

Nutzt anfangs noch eure Beschwörungen und opfert sie nicht direkt. Opfert die Plänkler auf Stufe 8, Kältemagier auf 18 und den Eisengolem auf Stufe 32.

Ab Stufe 32 solltet ihr ohne Pets spielen.

Anfangs seid ihr noch mit Pets unterwegs. Aber spätestens ab Stufe 32 verlieren sie ihren Nutzen und ihr solltet sie opfern.

Besorgt euch außerdem so früh wie möglich zwei wichtige Aspekte: Splitternder und Greifende Adern. Beide sind im Kodex, ihr könnt sie euch also einfach in den passenden Dungeons besorgen. Mit ihnen zusammen könnt ihr selbst große Gruppen einfach dadurch zerstören, dass ihr sie mit einer Leichenranke zusammenzieht und mit wenigen Knochenspeeren erledigt.

Leichenexplosion zaubert ihr niemals selbst. Nutzt stattdessen Sakrileg, eines der neuen boshaften Herzen. Damit werden eure Leichenfertigkeiten automatisch ausgelöst und ihr stellt konsequent Essenz (dank passiver Talente) her, während Gegner dauerhaft mit Leichenranken zusammengezogen werden. Das Alternde Aura Herz stellt sicher, dass nahe Gegner durch automatisches Altern so schwach sind, dass ihr kaum in Gefahr seid, wenn euch Feinde doch einmal erreichen sollten.

Tipps fürs Endgame

Nach Stufe 50 könnt ihr auf Leichenexplosion verzichten. Verbessert stattdessen lieber Blutnebel weiter, damit ihr Leichen hinterlasst und nehmt Knochensplitter des Akolythen für mehr kritische Treffer mit.

Nehmt Altern dann mit auf die Leiste. Mit ein paar zusätzlichen Aspekten und neuen Herzen von Weltenstufe 3 bzw. 4 habt ihr dann schon den passende Endgame-Build.

Wie sieht euer Totenbeschwörer-Build für Season 1 aus? Seid ihr ähnlich aufgestellt?