Diablo 4 auf PS5 und Xbox nur mit Abo spielbar - Jetzt PS Plus und Xbox Live Gold kaufen

Während Spieler*innen auf dem PC Diablo 4 schlicht mit einer aktiven Internetverbindung spielen können, müsst ihr auf der PS5 und der Xbox Series X ein Abonnement des jeweiligen Dienstes von Sony oder Microsoft haben. Nur mit einem PlayStation Plus-Abo der Stufe Essential oder höher und Xbox Live Gold oder dem Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr Diablo 4 auf den Konsolen spielen.

Tipp für PS5-Spieler*innen: Am 2. Juni starten die Days of Play 2023. Sony hat bereits angekündigt, dass es dann auf die PlayStation Plus-Abos 25 Prozent Rabatt geben wird. Solltet ihr aktuell kein aktives Abo haben oder euer aktuelles für Diablo 4 verlängern wollen, dann ist das ein besonders guter Zeitpunkt. Holt euch PS Plus also am besten während der Days of Play-Angebote.

Vom PlayStation Plus Abonnement gibt es drei Stufen, die jeweils aufeinander aufbauend etwas mehr bieten als die vorherige Stufe. Für Diablo 4 genügt es, wenn ihr die niedrigste Stufe namens Essential abonniert habt.

Grundlegend erhaltet ihr bereits mit PS Plus Essential jeden Monat Zugriff auf kostenlose Spiele für die PS5. Insofern kann sich das Abo abseits von Diablo 4 zusätzlich lohnen.

Zum Spielen von Diablo 4 benötigt ihr mindestens ein Abonnement von Xbox Live Gold. Wer zudem Zugriff auf über 100 Spiele von Bethesda und Co möchte, kann sich den Xbox Game Pass Ultimate holen, indem Xbox Live Gold bereits integriert ist. Mit beiden Abo-Varianten könnt ihr Diablo 4 auf der Xbox spielen.

Wie sehr sich der Kauf von Diablo 4 lohnt, zeigen die Reviews der Fachpresse. Das Spiel erhält durchweg herausragende Wertungen. Auch im GamePro-Test überzeugt Diablo 4 auf ganzer Linie und ist der mit Abstand beste Teil der Serie.

