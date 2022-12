Diablo 4-Vorbesteller erhalten Open Beta-Zugang, aber nicht alle bekommen Early Access für die Vollversion

Während der The Game Awards 2022 wurde endlich die Katze aus dem Sack gelassen und der Release-Termin von Diablo 4 enthüllt. Demnach öffnet das Spiel am 6. Juni 2023 seine Pforte zur Hölle und lässt uns das Drama zwischen Inarius und Lilith erleben.

Activision Blizzard stellt uns dabei vor die Qual der Wahl und präsentiert mehrere Editionen zum Spiel, zwischen denen wir wählen können. Auf der Shop-Seite wird deutlich, welche Unterschiede zwischen den Editionen liegen und welche Vorteile wir erhalten, wenn wir etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Alle Editionen zu Diablo 4 im Überblick

Open Beta für Vorbesteller*in: Alle, die Diablo 4 vorbestellen, erhalten Zugang zur Open Beta. Dabei ist es egal, für welche Plattform. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wann die offene Beta stattfinden wird. Doch wir wissen bereits, dass die Open Beta mindestens zwei Tage laufen wird. Die Vermutung liegt also nahe, dass die Open Beta an einem Wochenende stattfindet, das einige Wochen vor dem Release am 6. Juni 2023 liegt.

Welche Editionen gibt es? Blizzard stellt vier verschiedene Editionen vor, die es für Diablo 4 geben wird. Dabei wird es unterschiedliche Inhalte abhängig davon geben, für welche Edition wir uns im Vorfeld entscheiden. Wer beispielsweise dank Early Access einige Tage früher loslegen will, muss mehr zahlen.

Die Standard Edition gibt es sowohl im PS Store als auch im Microsoft Store für 79,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition kostet hingegen 99,99 Euro, teurer ist nur noch die Ultimate Edition für 109,99 Euro. Dafür haben die beiden letztgenannten Editionen den Battle Pass mit inbegriffen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Inhalte der Standard Edition

Vollversion von Diablo 4

Frühzugang zur offenen Beta

Reittier Lichtträger

Diablo 3: Inarius‘ Flügel & Gefährte Murloc-Inarius

World of Warcraft: Reittier Amalgam der Wut

Diablo Immortal: Kosmetisches Set „Geflügelte Dunkelheit (Umbra)“

Inhalte der Digital Deluxe Edition

Alle Inhalte der Standard Edition

Bis zu vier Tage Early Access zur Vollversion

Reittier Versuchung

Reittierrüstung Höllenbrutpanzer

Freischaltung des saisonales Premium-Battle Pass

Inhalte der Ultimate Edition

Alle Inhalte der Digital Deluxe Edition

20 zusätzliche Stufensprünge und kosmetischen Gegenstand für den Premium-Battle Pass

Vierte Edition ohne Vollversion zu Diablo 4

War nicht die Rede von vier Editionen? Tatsächlich bietet Blizzard noch eine vierte Edition zu Diablo 4 an, die zu einem Preis von 96,66 US-Dollar im Blizzard Gear Store erhältlich sein wird. Allerdings unterscheidet sich diese deutlich von den anderen Editionen. Im Gegensatz zu der Standard, Digital Deluxe und Ultimate Edition ist nämlich keine Kopie zu Diablo 4 enthalten.

Folgende Inhalte gibt es in der Limited Collector’s Box:

Kerze der Schöpfung

Stoffkarte von Sanctuary

Diablo 4 Collector’s Edition Art Book

Okkultes Mousepad

Anstecknadel der Horadrim

Zwei mattierte Kunstdrucke im Format 18,54“ x 10,79“

Wann wird es die CE-Box geben? Die Collector’s Edition soll am 15. Dezember 2022 im Blizzard Gear Store zur Vorbestellung erhältlich sein. Die Inhalte der Box sollen in einem Livestream näher vorgestellt werden. Wer sich die Box sichern will, sollte schnell sein, denn die Menge ist laut Pressemitteilung auf 50.000 Stück limitiert.

Für welche Edition zu Diablo 4 werdet ihr euch entscheiden?