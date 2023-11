Diablo 4: Patch 1.2.2 kommt morgen, bringt Kräfte aus Season 1 zurück und bessert bei Season 2 nach

Wir wissen schon, was im neuen Patch morgen steckt.

Blizzard hat einen neues Update für Diablo 4 angekündigt. Patch 1.2.2 (#46837) erscheint bereits morgen auf allen Plattformen und welche Änderungen er mitbringt, ist bereits bekannt. Unter anderem kommen fünf einzigartige Ringe dazu, die auf den boshaften Mächten aus Season 1 basieren. Daneben wird bei den Fähigkeiten aus der zweiten Saison einiges repariert.

Das steckt in Patch 1.2.2 für Diablo 4

Blizzard hat auf der eigenen News-Seite bereits die deutschen Patch Notes geteilt. Gleich der erste Punkt darin nennt die "Boshaften Ringe", die neu dazukommen. Die Saison der Boshaftigkeit endete bereits im Oktober und mit ihr verschwanden auch die boshaften Herzen, die besondere Fähigkeiten gewährten.

Hier gab es übrigens schon mal einen Teaser für die erste Erweiterung:

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Dafür will Blizzard jetzt Ersatz schaffen, nämlich mit den fünf Ringen, einem für jede Klasse:

Ring des roten Furors (einzigartiger Barbaren-Ring)

Tal Rashas schillernder Reif (einzigartiger Zauberer-Ring)

Airidahs unerbittlicher Wille (einzigartiger Druiden-Ring)

Windendes Band der Irreführung (einzigartiger Jäger-Ring)

Ring der Seele des Sakrilegs (einzigartiger Totenbeschwörer-Ring)

Sie alle kommen mit Fähigkeiten, die auf den boshaften Mächten basieren. Tal Rashas schillernder Reif ist beispielsweise für alle Elementar-Zauber perfekt. Die Beschreibung in den Patch Notes verrät:

Für jede Art von Elementarschaden, die Ihr verursacht, erhaltet Ihr 4 Sekunden lang 10-15 % [x] erhöhten Schaden. Verursacht Ihr Elementarschaden, werden all Eure Boni aktualisiert.

Die Ringe gibt's übrigens nicht nur für alle, die jetzt in Season 2 unterwegs sind, sondern werden auch im Eternal Realm verfügbar sein.

Das wird bei Season 2 angepasst

Bei der Saison des Blutes, die aktuell läuft, wird noch mal nachgeregelt, unter anderem beim Event "Blutrote Batterie". Während die Säulengesundheit hier um 10% erhöht wird, wird die Reparaturdauer von 3 auf 1 Sekunde verringert.

Daneben werden einige Fehler ausgebessert. Die hektische Vampirische Macht hat bisher beispielsweise die Abklingzeit von Fertigkeiten mit Aufladungen nicht reduziert. Das soll behoben werden. Auch beim Bosskampf gegen Fürt Zir und der Quest "Kampf des Schreckens" werden Bugs gefixt.

Auch bei der Barrierefreiheit nehmen sich die Entwickler*innen Problemen an. So konnte es vorkommen, dass Screenreader auf der PS4 nicht alle Texte in Händler- und Herstellungs-Anzeigen vorlesen konnten.

Was müsste sich eurer Meinung nach mit dem Patch ändern? Oder habt ihr Änderungen in den Patch Notes entdeckt, auf die ihr euch besonders freut?