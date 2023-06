Diablo 4: Großes Rätselraten um mysteriöse Cutscene, habt ihr sie schon entdeckt?

In der Diablo-Community herrscht aktuell großes Rätselraten bezüglich einer Post Credit-Cutscene.

Die Diablo-Community und auch wir brauchen eure Hilfe. Neben dem mysteriösen Kuhlevel gibt es aktuell noch ein weiteres Mysterium rund um Diablo 4. Genauer geht es um eine kurze Zwischensequenz, die scheinbar willkürlich nach Durchspielen der Story gezeigt wird und die scheinbar einen Hinweis darauf gibt, wie die Geschichte im Addon fortgeführt wird.

An dieser Stelle übrigens eine kleine Spoiler-Warnung, da wir hier im Artikel einordnen, wer in der Cutscene möglicherweise zu sehen ist.

Das ist die mysteriöse Cutscene

Gefunden haben wir die gut zwei Sekunden lange Cutscene auf dem YouTube-Kanal AnActualSadTaco, aber auch auf Reddit wird über den kurzen Clip diskutiert.

Ab Minute 0:09 könnt ihr euch die Szene anschauen:

Rätselraten darüber, wann die Szene erscheint

Auf YouTube schreibt AnActualSadTaco, dass die Cutscene nach Durchspielen der Kampagne mit seinem zweiten Charakter ausgelöst wurde, nicht jedoch in seinem ersten Durchgang.

Das scheint aber nicht die Regel zu sein, da andere Spieler*innen berichten, die Szene bereits nach einmaligem Durchspielen gesehen zu haben. Es gibt sogar Aussagen darüber, die von einer leicht veränderten Post Credit Scene berichten.

Alles nur ein Fake? Da wir die Szene selbst nicht gesehen haben, können wir deren Echtheit nicht zu 100% verifizieren. Fakt ist, dass gleich mehrere Personen auf unterschiedlichen Plattformen sie entdeckt haben. Habt ihr sie selbst gesehen, schreibt uns daher gerne in die Kommentare, wann sie bei euch aufgetaucht ist.

Was die mysteriöse Cutscene bedeuten könnte

Das ist zu sehen: Der kurze Clip zeigt einen gehörnten Dämon, dessen Kopf scheinbar aus Lava empor steigt.

Unsere erste Vermutung, auch aufgrund der nach oben gekrümmten Hörner, zielt auf Mephisto, der nicht nur eine große Rolle am Ende der Story von Diablo 4 inne hat. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass im Addon der "Herr des Hasses" als eines der drei großen Übel als Hauptbösewicht auftaucht. Wollt ihr mehr über das Ende und auch Mephistos Rolle lesen, hier entlang:

Wie das Gaming-Magazin Gamerant spekuliert, könnte es sich beim Dämon im Clip auch um Mephistos Sohn Lucion handeln. So wäre mit Lilith als Tochter Mephistos in der Erweiterung sein Sohn im Fokus, was die Familiengeschichte sinnvoll erweitern würde.

Habt ihr die mysteriöse Post Credit Scene selbst gesehen und falls ja, wann ist sie bei euch aufgetaucht?