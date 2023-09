Teuflisch günstig: Diablo 4 könnt ihr jetzt mit 44% Rabatt für PS5 abstauben

Durch einen Gutscheincode bekommt ihr Diablo 4 für PS5 gerade extragünstig im Angebot.

Den erst im Juni erschienenen ARPG-Hit Diablo 4 könnt ihr dank eines Gutscheins gerade in der PS5-Version sehr günstig abstauben. Wenn ihr den Code TECHNIKWUNDER benutzt, sinkt der Preis auf gerade mal 45€, was rund 44 Prozent beziehungsweise 34,99€ Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung bedeutet. Laut Vergleichsplattformen gab es das Spiel bislang überhaupt noch nie so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Bei dem Angebot handelt es sich natürlich um Neuware. Der Gutscheincode ist noch bis zum 13. September gültig. Ihr solltet aber damit rechnen, dass das Spiel schon deutlich früher ausverkauft sein wird, und deshalb besser nicht zu lange mit dem Kauf warten.

Wer ist der Händler?

Anbieter des Deals ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger sowohl Spiele als auch Konsolen in solchen Gutschein-Aktionen günstig verkauft. Momentan gilt das beispielsweise auch für die PS5 Disc Edition, die ihr durch den Gutscheincode TECHNIKWUNDER schon für 449,95€ bekommt:

Sbdirect24 ist schon seit circa 15 Jahren auf Ebay aktiv. Die Rezensionen des Händlers sind derzeit zu 98,8 Prozent positiv.

Wie gut ist Diablo 4?

30:01 Diablo 4 endlich gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Diablo 4 hat zum Release weltweit Topwertungen kassiert, in unserem GamePro-Test vergaben wir sogar eindrucksvolle 94 Punkte. In den Monaten seither hat das Action-Rollenspiel zwar einige Kritik für misslungene Updates und teure DLCs kassiert, im Kern handelt es sich trotzdem nach wie vor um einen sehr gelungenen Vertreter seines Genres.

Stilistisch knüpft Diablo 4 nach dem bunteren Vorgänger wieder deutlich stärker an den düsteren Look von Diablo 2 an. Auch die Entwicklung der fünf Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer) funktioniert wieder traditioneller, wenngleich der Skilltree sehr viel komplexer ist als in Diablo 2. Neu ist die Open World, die sich mehr wie aus einem Guss anfühlt, gerade im Vergleich zum sehr stark in Gebiete zerstückelten zweiten Teil.

