Diablo 4 Release ist offiziell, der Leak lag knapp daneben

Na, endlich! Während der Game Awards 2022 wurde das Release-Datum von Diablo 4 enthüllt. Im Sommer des nächsten Jahres machen wir den Dämonen die Hölle heiß.

Wann erscheint Diablo 4? Am 6. Juni 2023 sagen wir auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC den Schergen der Hölle den Kampf an.

Knapp daneben, ist auch vorbei: Das vermeintliche Release-Datum des Open World-Actionspiels wurde wenige Tage zuvor bereits im Microsoft Store, unter anderem vom adleräugigen Microsoft-Leaker Aggiornamenti Lumia entdeckt. Das Datum im Store ließ jedoch den 5. Juni als Veröffentlichungsdatum verlauten. Nun lässt Blizzard die dämonische Katze aus dem Sack und legt den Startschuss für Diablo 4 einen Tag später fest. Der sechste Juni 2023 ist übrigens ein Dienstag.

Installationsgröße bekannt? Nicht nur das vermeintliche Datum, sondern auch, wie viel Festplattenspeicher ihr euch auf der Xbox freiräumen müsst, war bereits im Microsoft-Store zu finden. Diese soll 80 GB betragen, ob diese Angabe stimmt, bleibt natürlich abzuwarten.

Diablo 4 im Hands-on: GamePro-Kollege Stephan Zielke konnte Diablo 4 bereits mehrere Stunden lang anspielen und ist interm Strich bislang recht angetan von der Open World-Schnetzelei. Die ausführliche GamePro-Preview zu Diablo 4 könnt ihr in aller Ruhe hier nachlesen.

Mit Diablo 4 kehrt Blizzard zu den düsteren Wurzeln der Serie zurück und erinnert in Sachen Look und Atmosphäre jetzt sogar schon fast an ein Horrorspiel. In bekannter Top-Down-Perspektive schnetzeln wir uns diesmal durch eine riesige, zusammenhängende Open World. Zum Launch werden die Klassen Barbar, Zauberin, Druide, Jägerin und der Totenbeschwörer spielbar sein, die wir zunächst in einem umfangreichen Charaktereditor optisch anpassen können.

