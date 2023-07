Der schlimmste Tod: Diablo 4-Fan wird mit seinem Level 85 HC-Charakter von Schatzgoblin gekillt

Dieser tragische Tod in Diablo 4 kam unerwartet.

Einen Hardcore-Charakter in Diablo 4 bis auf Stufe 85 hochzuleveln, ist schon eine beachtenswerte Leistung. Schließlich ist in diesem Modus bereits beim ersten Bildschirmtod Ende. Charaktere, die einmal sterben, werden für immer begraben. Der Streamer, der in einem "tragischen" Clip in einem Alptraumdungeon unterwegs ist, hat schon so einigen Gefahren standgehalten – doch eine hat er ganz offensichtlich nicht kommen sehen.

Schatzgoblin nimmt verheerende Rache

Wenn wir in Diablo-Spielen auf Schatzgoblins treffen, dann schreit normalerweise keiner von uns: "Nichts wie weg!" Das Gegenteil ist der Fall. Wir tun alles, um uns den kleinen Dieben an die Fersen zu heften und ihnen ihre begehrten Schätze abzunehmen.

Auf die Idee, dass sie uns töten könnten, kommen wahrscheinlich die Wenigsten von uns, schließlich sind die verheißungsvoll leuchtenden kleinen Kreaturen eigentlich ziemlich harmlos. Wenn es auf der Jagd mal brenzlig wird, dann meist, weil sie uns in Feindgruppen locken. Der Goblin aus dem Clip versalzt einem Streamer aber ganz allein die Suppe.

Der Diablo 4-Fan namens Killthuzad ist in einem Tier 37 Albtraumdungeon unterwegs, als ihm ein Schatzgoblin über den Weg läuft. Den kann der Spieler auch ganz einfach töten, alles sieht entspannt aus – bis der Charakter beim Einsammeln der Beute ganz plötzlich das Zeitliche segnet.

Schuld daran ist der Death Pulse, der auf dem Boden zurückbleibt, wo gerade der Goblin gestorben ist und der für eine grausame Rache sorgt. Ups! Killthuzad begutachtet die Todesnachricht zunächst mit ungläubigem Blick und kehrt ins Menü zurück. Dann steht der Streamer jedoch auf, läuft eine Runde und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

Der Schatzgoblin war auf Level 91 und in diesen Regionen können die diebischen Wesen ganz schön gemein werden, wie dieser Clip beweist. Falls ihr also einen Hardcore-Charakter spielt, solltet ihr sie nicht ganz so arglos killen wie dieser Fan.

In dem Fall fällt der Charakter aber zumindest einer gewollten Spielmechanik zum Opfer. Anders sieht das bei vielen weiteren Held*innen aus, die wir kürzlich im härtesten Modus haben sterben sehen. Da wären zum Beispiel solche, die durch Bugs oder Serverprobleme umgebracht wurden oder der Charakter eines Vaters, der vom eigenen Sohn ins Verderben geschickt wurde.

Seid ihr schon mal Schatzgoblins auf derart hohem Level begegnet? Wusstet ihr, dass das so böse ausgehen kann?