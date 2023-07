'Du heilst 0 Leben pro Sekunde' – Diablo 4-Fan findet Legendary, das ihn einfach nur verarscht

Wer so ein Legendary in Diablo 4 bekommt, dürfte ähnlich (nicht) amüsiert wie Lilith gucken.

Der Grind für die beste Ausrüstung gehört für viele Fans eigentlich zu den wichtigsten Aspekten von Diablo 4. Dabei ist aber auch einiges an Ausdauer und Frustresistenz gefragt. Denn selbst wenn mal eines der mächtigen legendären Ausrüstungsgegenstände droppt, ist es nicht immer nützlich. So auch bei diesem Helm, der schon fast wie ein verspäteter Aprilscherz wirkt.

Diablo 4-Fan findet richtig nutzloses Legendary

Eigentlich sind Legendarys in Diablo 4 ein Grund zur Freude – Außer man hat so viel Pech wieder dieser Fan, der seinen Fund mit dem sarkastischen Titel "Das großartigste Legendary, das die Welt je gesehen hat" auf Reddit geteilt hat.

Auf den ersten Blick sieht der Helm mit dem Namen "Boneweave Helm of the Crowded Sage" gar nicht so schlecht aus. Neben einigen verbesserten Stats hat er auch einen Effekt, der den Charakter konstant heilt, wenn Feinde in der Nähe sind. Tja, nur ist diese Heilung leider doch ein bisschen... nicht vorhanden:

"Du heilst 0 [0-2] Leben pro Sekunde für jeden Feind in der Nähe, bis maximal 8 Leben pro Sekunde."

Durch den Wert von Null wird der gesamte Effekt natürlich komplett nutzlos. Das Ganze wird noch ein wenig lustiger dadurch, dass der Helm auch die erhaltene Heilung um ein Prozent erhöht – was wunderbar zur konstanten Lebensregeneration passen würde, wenn nur ein Prozent mehr von Null nicht immer noch Null wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Community hat Theorien

In den Kommentaren unter dem Post zeigen sich viele Fans ziemlich belustigt über die Werte des legendären Helms. "Wer braucht schon Heilung, wenn du 7,5% Giftresistenz hast?", scherzt etwa ein User.

Immerhin nimmt auch der Fan, der das Legendary gefunden hat, die ganze Sache mit Humor. Auf einen Kommentar, dass der Butcher jetzt bestimmt keine Chance mehr gegen seinen Charakter haben würde, gibt der Fan nur ein "Witzig dass du das sagst, es ist vom Butcher gedroppt" zurück.

Manche User fragen sich aber auch, wieso es überhaupt Itemwerte von Null im Spiel gebe. Andere Fans haben hier eine mögliche Erklärung: Da die Affixe in der Regel gerundet sind, entspricht der Wert des Helms vermutlich gar nicht komplett Null.

Vielmehr könnte die Heilung dann etwa 0,4 Leben pro Sekunde betragen. Würde man den Aspekt des legendären Helms also extrahieren, könnte er tatsächlich bei einem anderen Item als +1 angezeigt werden.

Habt ihr schon ähnlich nutzlose Ausrüstung in Diablo 4 gefunden?