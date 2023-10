Level-Boost für Diablo 4: Ihr könnt bald satte 40% schneller Level 100 erreichen

In Season 2 könnt ihr deutlich schneller Level 100 erreichen.

Diablo 4 hat speziell nach Abschluss der Kampagne und mit erreichen des Endgames mit so manch Problem zu kämpfen. Einige davon will Blizzard mit dem Start von Season 2 am 17. Oktober anpacken, so zumindest die Versprechungen während eines gestrigen Livestreams.

Einer der größten Kritikpunkte aus der Community ist das enorm zähe Aufleveln ab Stufe 50 und erst recht ab Stufe 70-75. Wer das Maximallevel 100 erreichen will, hat eine enorm zähe Zeit vor sich, die jetzt aber deutlich beschleunigt werden und mit neuen Inhalten gefüllt werden soll.

Aufleveln in Diablo 4 geht bald deutlich schneller

Das ändert sich: Laut Blizzard könnt ihr bald ganze 40% schneller auf Level 100 kommen, was zumindest auf dem Papier nach einer ordentlichen Steigerung klingt. Das Ganze funktioniert schlicht über einen Erfahrungspunkte-Bonus, den ihr auf den einzelnen Weltstufen bekommt.

Doch nicht nur das Aufleveln soll deutlich fixer gehen, auch wird das Endgame mit neuen Inhalten gefüttert. So sollen insgesamt fünf neue Bosse ins Spiel kommen, die eure Chance eines der selten Unique-Items auf Weltstufe 3 und 4 zu ergattern deutlich erhöhen. Schön ist auch, dass das Loot im Endgame angepasst wurde und es nun mehr Crafting-Materialien und deutlich weniger Wegwerfware geben soll.

Hier seht ihr die neuen Endgame-Aktivitäten im Überblick:

Weitere Komfortverbesserungen:

Im kommenden Update, das wohl zum Start von Season 2 erscheint, werden zudem noch weitere Kritikpunkte der Community gefixt. Darunter wichtige wie:

Das Pferd hat geringere Cooldown-Zeiten und bleibt weniger oft an Objekten hängen.

und bleibt weniger oft an Objekten hängen. Die Anzahl an Lagertruhen (Stash) in Städten wurde deutlich erhöht

(Stash) in Städten wurde deutlich erhöht Beim Überspringen der Kampagne werden 10 weitere Wegpunkte freigeschaltet.

freigeschaltet. Verdiente Ansehen-Punkte (Renown) werden komplett in Season 2 übernommen

(Renown) werden komplett in Season 2 übernommen Habt ihr im Hardcore-Modus eine Fluchtschriftrolle und die Verbindung zum Server wird gekappt, wird sie automatisch genutzt.

Alle Wichtige zu Season 2

7:16 Diablo 4 Season 2-Deep Dive enthüllt neue Fähigkeiten, Rüstungsmechanik und mehr

Die "Saison des Blutes" könnt ihr ab dem 17. Oktober mit einem neuen Level 1-Charakter spielen. Das Oberthema sind diesmal Vampire. So bekommen wir eine Vampirjägerin an unsere Seite und können als Infizierter 22 neue Fähigkeiten der Blutsauger bekommen.

Zudem kommen neuen Monster ins Spiel und wie oben erwähnt wird es fünf neue Engame-Bosse geben. In einem weiteren Livestream am 10. Oktober will Blizzard unter anderem verraten, was sich unter anderem am Klassen-Balancing, den Damage Buckets und an Resistenzen alles ändert.

Die große Frage zum jetzigen Zeitpunkt bleibt ob die Neuerungen aus Season 2 reichen, um euch zurück ins Spiel zu holen. Daher die Frage: Machen euch die Änderungen wieder Lust auf Diablo 4 oder ist euch das Ganze noch zu wenig?