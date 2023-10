Diablo 4: Garantiert 8 bis 10 Legendaries in 10 Minuten - Der beste Farmspot aus Season 2

Nie konntet ihr schneller leveln oder euch ausrüsten als in der aktuellen Season.

Die Saison des Blutes ist da und die Jagd auf fette Beute in Diablo 4 hat erneut begonnen. Diesmal ist jedoch vieles anders. Während zum Release und Saison 1 Dungeons eure beste Quelle für Erfahrungspunkte und Ausrüstung waren, sind andere Aktivitäten nun sehr viel attraktiver.

Der beste Spot für alle Levels

Egal ob ihr nun XP braucht oder schon mal Ausrüstung farmen wollt, die neuen saisonalen Bluternten sind absolut das Beste, was ihr machen könnt. Gerade am Anfang, wenn ihr noch eure Vampirkräfte entwickeln müsst, ist das Blutsauger-Klatschen alternativlos.

Bluternten sind immer aktiv. Läuft eine aus, dann spawnt direkt die nächste.

Erfahrungspunkte Goldgrube: Zum einen sind die Bluternten vollgestopft mit Events, die euch einen guten Boost für eure XP geben und zum anderen ist die Monsterdichte so hoch, dass ihr immer was vor der Axt habt. Außerdem scheinen die meisten Vampire schnelle Nahkämpfer zu sein und umschwärmen euch, statt mit Projektilen zu schießen, was gerade Barbar*innen unter euch sehr freuen dürfte.

Garantiert 8-10 legendäre Items ...

...bekommt ihr aus dem Boss-Event in der Mitte der Bluternte. Dort müssen drei Altäre mit jeweils 50 Blutködern aktiviert werden, die ihr massenhaft beim Töten von Gegnern findet.

Verschwendet also bloß nicht die Köder an den kleinen Altären. Habt ihr das Event mit Hilfe anderer Spieler*innen aktiviert, dann spawnen mehrere Obervampire, die alle garantiert ein bis zwei legendäre Items fallenlassen. Sind genug Spieler*innen in der Nähe, dann könnt ihr die Events locker alle 10 Minuten auslösen. In einer festen Gruppe noch schneller.

Die Ausbeute nach dem Boss-Event ist beeindruckend.

Dickes Blut und Vampirmarken bekommt ihr auf diesem Wege auch. Damit verbessert ihr eure Vampirkräfte, schaltet neue frei und könnt eure Ausrüstung perfekt anpassen, dass ihr sie auch nutzen könnt. Ihr schlagt also mit den Bluternten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Bluternten sind außerdem auch Flüsterevents. Ihr könnt euch also nach jeder Farmrunde auch noch eine Truhe vom Baum abholen. Diese enthalten neue Materialien, die ihr für Boss-Beschwörungen ab Weltenstufe 3 braucht und massenhaft Gold.

Wenn ihr noch nicht wisst mit welcher Klasse ihr in die Season starten möchtet, haben wir hier eine kleine Hilfe für euch:

Gezieltes Farmen im Endgame

Mit euren aufgelevelten Vampirkräften könnt ihr den härteren Content des Spiels angehen und gezielt Uniques farmen.

Ab Weltenstufe 3 und insbesondere ab Weltenstufe 4 solltet ihr aber nicht nur in den Bluternten rumhängen. Denn ihr könnt nun gezielt einzigartige Ausrüstungsstücke farmen. Dafür findet ihr neue Bosse in der Welt, die aber spezielle Materialien brauchen, um sie zu beschwören. Was jeder Boss genau fallen lässt, erfahrt ihr zum Beispiel hier: Icy-Veins.com

Echo von Varshan beschwört ihr mit Gegenständen aus dem Flüsternden Baum.

beschwört ihr mit Gegenständen aus dem Flüsternden Baum. Grigoire beschwört ihr mit “lebendem Stahl”, den ihr aus Höllenfluten bekommt.

beschwört ihr mit “lebendem Stahl”, den ihr aus Höllenfluten bekommt. Die Bestie im Eis beschwört ihr mit “Destillierter Furcht”, die ihr für den Abschluss von Alptraumdungeons erhaltet.

beschwört ihr mit “Destillierter Furcht”, die ihr für den Abschluss von Alptraumdungeons erhaltet. Fürst Zir beschwört ihr mit “Exquisiten Blut”, das von Weltenbossen fallengelassen wird oder in Truhen der Legionsevents zu finden ist.

beschwört ihr mit “Exquisiten Blut”, das von Weltenbossen fallengelassen wird oder in Truhen der Legionsevents zu finden ist. Duriel hingegen beschwört ihr mit Materialien, die Varshan und Grigoire fallenlassen.

Denkt also unbedingt daran, jeden Aspekt von Diablo 4 auszuschöpfen, wenn ihr später das Maximum aus eurem Charakter herausholen wollt.