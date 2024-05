Diablo 4 Season 4: Start-Termin, Inhalte und Patchnotes für 1.4.0 - Alles, was ihr wissen müsst

Bald startet Season 4 in Diablo 4.

Die dritte Season von Diablo 4 läuft nur noch wenige Tage, dann geht es direkt mit Saison 4 weiter. Die soll diesmal das komplette Item- und Loot-System überarbeiten und daneben natürlich auch noch ein paar weitere Änderungen bringen. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Hier kommt ihr direkt zu den einzelnen Punkten:

Diablo 4-Season 4: Starttermin

Wann startet Season 4? Am 14. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit

Am 14. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit Wie heißt Season 4? Die neuen Saison trägt den Namen "Frische Beute"

Zusammen mit dem Season-Start am 14. Mai bekommt Diablo 4 auch ein riesiges Update in Form von Patch 1.4.0. Darin stecken vor allem Änderungen am Loot-System seit dem PTR-Test, so kann Vollendung (Masterworking) jetzt beispielsweise nicht mehr fehlschlagen und der Härtungs-Ergebnisbildschirm zeigt jetzt das Ergebnis-Affix.

Die kompletten deutschen Patchnotes findet ihr auf der offiziellen Blizzard-Seite.

Über die wichtigsten Änderungen spricht das Entwicklerteam auch hier:

6:53 Diablo 4 verrät, was euch in Season 4 erwartet

Diese Inhalte kommen in Season 4

Season 4 hat kein so klares Thema wie die Vorgänger und fokussiert sich mehr darauf, Verbesserungen am Gameplay und Loot zu bringen. Diese Änderungen gelten dann nicht nur für die Season, sondern darüber hinaus auch für den ewigen Realm.

Bessere Loot

So soll insgesamt weniger Loot droppen und seltene und legendäre Items bekommen weniger Affixe – im Gegenzug ist das, was ihr bekommt, dann wertvoller. Affixe sind beispielsweise weniger situational und verbessern stattdessen eure Grundwerte wie Bewegungsgeschwindigkeit oder Ränge in Fertigkeiten.

Legendäre und einzigartige Ahnengegenstände können außerdem besonders mächtige Große Affixe haben. Auch die Weltstufe wirkt sich auf die Seltenheit der Gegenstände aus, heilige und höhere Gegenstände droppen nur in Weltstufe 3, Ahnengegenstände in Weltstufe 4. Einige einzigartige Gegenstände können aber auch schon in Weltstufe 1 oder 2 auftauchen.

Überarbeiteter Kodex der Macht: Extrahierte Aspekte werden nun im Kodex der Macht statt in eurem Inventar gelagert und können unendlich oft eingesetzt werden.

Zwei neue Handwerkssysteme: Härtung lässt euch Gegenständen mächtige Affixe hinzufügen, wenn ihr die entsprechenden Anleitungen findet. Und mit Vollendung verbessert ihr beim Schmied die Affixe eurer Waffen mit Materialien aus der neuen Grube des Werkmeisters.

Vollendung steigert die Stärke aller Affixe eurer Waffe.

Höllenflut-Änderungen

Die Gegnerdichte in Höllenfluten wird erhöht und ihr erzeugt jetzt "Bedrohung", wenn ihr Gegner tötet. Erreicht ihr Bedrohungsstufe 3, werdet ihr von einem riesigen Schwarm an Feinden und einer Höllenbrut angegriffen, die im Gegenzug mehr Loot und Erfahrung droppt. Außerdem verdient ihr Unheilsherzen, die ihr ablegen könnt, um einen mächtigen Dämon zu bekämpfen.

Daneben gibt es Höllenfluten jetzt auch schon auf Weltstufe 1 und 2, aber ohne wandernde Bosse.

Neuer Boss

Zuletzt kehrt mit Andariel auch ein neuer Boss zurück. Die Herrin der Qual könnt ihr in der Halle des Gehängten Mannes im Osten von Tasarak beschwören. Daneben können Bosse jetzt auch als Gequälte Echos auf Stufe 200 beschworen werden. Die Beschwörung kostet mehr, sie lassen aber auch bessere Gegenstände fallen, die Gegenstandsstufe 925 besitzen.

Zusätzlich wird es in der Season natürlich auch wieder eine Saisonreise samt Battle Pass und neue kosmetische Items im Shop geben.