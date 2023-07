Dieser hundsgemeine Seasonbonus in Diablo 4 knöpft euch einfach zu viel Geld ab - so verhindert ihr das Fiasko

Wenn ihr bei Diablo 4 einen Seasonbonus nutzt, kann das böse Folgen haben.

In der ersten Saison von Diablo 4 müsst ihr mit einem neuen Charakter wieder auf Stufe 1 anfangen. Ihr habt aber dafür die Möglichkeit, euch neue Builds mit speziellen Season-Items zu bauen. Zusätzlich gibt es auch noch die saisonalen Segen, die euch eigentlich Vorteile bringen sollen. Bei einem sorgt aber ein Bug aktuell dafür, dass euch zu viel Geld abgeknöpft wird. Das zu verhindern, ist etwas umständlich, aber die Mühe wert.

Das ist der Segen und so knöpft er euch Geld ab

Im Battle Pass verdient ihr euch in der Saison der Boshaftigkeit ab einer bestimmten Charakterstufe Schwelende Asche, die ihr in Urnen packen könnt, die euch die sogenannten saisonalen Segen gewähren. Vereinfacht gesagt: Ihr bekommt für den Fortschritt Boni, die in vier Stufen daherkommen.

Eine dieser Urnen ist die Urne der Verhandlung, die dafür sorgt, dass ihr bei Verkäufen mehr Geld eintreibt. Auf Stufe 4/4 sind es 15 Prozent mehr, aber genau dieser Segen bringt auch ein Problem mit sich. Wie Twitter-User und Streamer DatModz warnt:

Das müsst ihr wissen! Habe einen großen Bug mit den saisonalen Segen entdeckt, der euch viel Gold kostet.

In einem Clip zeigt der Streamer, dass der aktivierte Segen dafür sorgt, dass die Okkultistin beim Verzaubern einen saftigen Aufpreis verlangt. Für den Reroll wird ohne den Segen ein Preis von 7.488.499 Gold aufgerufen, mit dem Segen sind es aber 8.064.495. Das bedeutet: Je nachdem, wie oft ihr die Mechanik nutzt, kann euch der Bonus teuer zu stehen kommen.

Was könnt ihr dagegen tun?

Da nichts in der Beschreibung darauf hinweist, dass dieser Effekt gewollt ist und auch kein logischer Grund dafür besteht, handelt es sich hierbei um einen Bug. Blizzard wird ihn also hoffentlich mit dem nächsten Patch beheben. Solange der aber noch nicht ausgerollt ist, macht es am meisten Sinn, den Bonus je nach Bedarf zu aktivieren und zu deaktivieren.

Da es aber auch kostet, die Asche aus der Urne zu entfernen und natürlich auch wieder zeitaufwändig ist, empfehlen wir euch, Items zum Verzaubern erst mal zu lagern und später gesammelt zum Okkultisten zu bringen. Somit reduziert ihr die Kosten und Zeit für das Entfernen der Asche.

Lohnt sich die Mühe? Normalerweise schon, da ihr im Spielverlauf so viel verkauft, dass es sich durchaus rentiert, den Bonus grundsätzlich zu aktivieren.

