Blizzard will, dass ihr möglichst lange Diablo 4 spielt und legt noch mindestens zwei Erweiterungen nach.

Diablo 4 wird seine Fans ganz schön lange bei der Stange halten. Wahrscheinlich länger als jedes andere Spiel der Reihe zuvor. Um das zu gewährleisten, arbeitet Blizzard jetzt schon nicht nur an den kommenden Seasons, sondern auch an gleich zwei großen Erweiterungen. Was definitiv ein Novum für die Reihe ist, bisher hatte kein Diablo so etwas.

Diablo 4: Blizzard plant mindestens zwei große Erweiterungen, zusätzlich zum Season Pass

Darum geht's: Im Interview mit dem Kinda Funny-Podcast spricht Diablo-Producer Rod Fergusson von Blizzard über die Post Launch-Inhalte von Diablo 4. Der Content-Plan ist bereits voll ausgereift und das Entwickler*innen-Team arbeitet mit Hochdruck daran.

Was ist geplant? Jede Menge Seasons, das war aber sowieso schon klar. Die erste Season soll in Diablo 4 höchstwahrscheinlich irgendwann gegen Juli veröffentlicht werden. Dann dürfte es rund ein Vierteljahr dauern, bis die zweite Season des Season Pass an den Start geht.

Zwei große Erweiterungen: Außerdem gibt Rod Fergusson zu Protokoll, dass bereits an der ersten Erweiterung gearbeitet werde. Die zweite befinde sich ebenfalls schon in der Planung. Wann die beiden großen Story- Erweiterungen erscheinen, steht allerdings noch nicht fest. Es dürfte aber noch eine ganze Weile dauern.

Unser erstes Fazit zu Diablo 4 könnt ihr hier sehen:

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Was steckt drin? Das wissen wir noch nicht. Das gilt sowohl für die Seasons als auch für die Erweiterungen. Allerdings verrät der Diablo 4-Producer schon einmal, dass die Seasons definitiv auch Story-Inhalte einführen und die Geschichte weiter erzählen sollen. Gleichzeitig gibt es aber wohl auch neue Gameplay-Mechaniken.

Bei den beiden großen Erweiterungen könnten neue Charakter-Klassen eingeführt werden. Das war jedenfalls bei Diablo 3, dem Reaper of Souls-DLC und dem Totenbeschwörer der Fall. Bei Diablo 4 gäbe es durchaus auch noch einige Klassen, über die sich Fans freuen würden.

Mehr DLCs als andere Diablos: Wenn Diablo 4 zwei oder mehr große Erweiterungen erhält, wären das mehr, als bisher jedes andere Diablo bekommen hat. Bei Diablo 3 gab es nur den einen großen DLC (der kam allerdings sehr gut an) und sowohl bei Diablo (Hellfire, allerdings von einem externen Team) als auch bei Diablo 2 (Lord of Destruction) war das genauso.

Wie denkt ihr über die bisher bekannten Pläne für die zukünftigen Inhalte? Was wünscht ihr euch von den beiden großen Erweiterungen?