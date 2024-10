Diablo 4: Spieler levelt in 10 Sekunden auf Stufe 60 - muss dafür aber extrem viel Vorarbeit leisten

Ist hier wahre Magie am Werk? Oder doch nur ein Trick?

In Diablo 4 gehört das Leveln unseres Charakters eigentlich zum Kern der Spielerfahrung. Wir bekämpfen die Monster der Hölle, erbeuten so Erfahrungspunkte und steigen Stufe für Stufe, bis wir auf Level 60 ankommen.

Oder aber, wir überspringen diesen Teil und werden einfach direkt Stufe 60 – in nur 10 Sekunden. Dass das tatsächlich geht, zeigt ein Spieler jetzt auf Reddit. Warum das aber nur die halbe Wahrheit ist, verraten wir euch hier.

Speed-Leveln der besonderen Art

Darum geht's: PM_ME_HUGE_CRITS hat einen Weltrekord aufgestellt. Zumindest sind wir uns ziemlich sicher, dass es niemand zuvor geschafft hat, in Diablo innerhalb von zehn Sekunden von Level 1 auf Level 60 aufzusteigen.

Wenn ich euch jetzt berechtigterweise fragt, wie er das gemacht hat, schaut euch doch mal das Video an, das er auf Reddit geteilt hat:

Doch was genau passiert da? Mit einem neuen Charakter auf Stufe 1 schlendert er in den Waffenladen in Kyovashad, öffnet sein Inventar und klickt dort nach und nach eine volle Inventarladung güldener Kisten an – und ist am Ende auf Level 60. Der Dielenboden unter ihm hat sich zudem in eine Schatzkammer verwandelt.

Die Belohnungskisten stammen von Kopfgeldaufträgen des flüsternden Baums und tatsächlich eignen die sich prima zum Leveln von Charakteren, da sie uns beim Auspacken eine große Menge EP spendieren. Da die Truhen nicht an einen Charakter, sondern nur an unseren Account gebunden sind, können wir sie über unsere Truhe auch an ganz frische Charaktere übergeben.

Natürlich ist der Reddit-Post samt der 'Weltrekord'-Überschrift nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem ist der Trick durchaus nützlich. Wollen wir zum Beispiel eine neue Klasse ausprobieren, haben aber so gar keine Lust, sie von Grund auf hochzuleveln, können wir stattdessen mit einem anderen Charakter losziehen, auf die Suche nach tollem Loot gehen und die Belohnungskisten nebenbei abstauben und einfach aufheben.

Geben wir sie dann weiter, können wir mit dem neuen Charakter direkt ins Endgame einsteigen und müssen uns keine Gedanken mehr über das Leveln machen.

Die Community ist sich derweil einig – da geht noch mehr und PM_ME_HUGE_CRITS kann die 10 Sekunden sicher noch unterbieten. Schnellere Bewegungen, weniger falsche Klicks – auch wir denken: Da geht noch was! Vielleicht schafft er es demnächst also sogar in fünf Sekunden. Aber für den nächsten Versuch steht zunächst wieder einiges an Vorarbeit an.

Wie schaut's bei euch aus? Kanntet ihr den Level-Trick mit den Kisten und habt ihr so auch schon mal einen neuen Charakter schnell nach oben gebracht? Oder genießt ihr lieber den Levelprozess?