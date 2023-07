'Wir wissen, dass es schlecht ist': Diablo 4-Team will so einen Patch wie 1.1 nie wieder bringen

Der Start von Season 1 war keine Glanzleistung. Jetzt erklärten sich Vertreter von Blizzard in einem Video.

Bis vor einer knappen Woche hatte es zwar immer mal wieder vereinzelte Kritik an Elementen aus Diablo 4 gegeben, doch schienen die meisten sehr zufrieden mit dem Action-RPG zu sein. Das änderte sich allerdings mit dem Release von Update 1.1, das für viele strittige Anpassungen sorgte sowie dem holprigen Start von Season 1, der vor allem mit riesigen Warteschlangen und zahlreichen Bugs auffiel.

Bei manchen Dingen hat Entwickler Blizzard schon für Abhilfe gesorgt – unter anderem mit Hotfixes – an anderen Problemen wird noch gearbeitet.

Für ein grundsätzliches Update setzten sich sich nun Associate Game Director Joe Piepiora, Game Director Joe Shely und Associate Director Community Management Adam Fletcher im Rahmen eines "Campfire Chats" vor die Kamera und sprachen über die letzten Entwicklungen.

Guter Grundgedanke ging voll in die Hose

Die drei gingen unter anderem auf die Änderungen ein, Klassen und Charaktere abzuschwächen. Das sollte verhindern, dass Spieler*innen zu schnell durch den Content pflügen, hatte aber den gegenteiligen Effekt.

Adam Fletcher sagte dazu:

"Wir wissen, dass es schlecht ist. Wir wissen, dass es keinen Spaß macht… Wir wollen auch darüber sprechen, was wir mit diesem Patch und den Änderungen, die die Spieler letztendlich sehen, erreichen wollten. Und dann wollen wir auch darüber sprechen, dass wir nicht vorhaben, so einen Patch jemals wieder zu machen."

Joe Shely ergänzte, dass ein Hotfix bereits auf dem Weg sei und an mehreren weiteren gearbeitet werde. So sollen unter anderem die Gegnermengen in den Alptraumdungeons sowie diverse weitere Anpassungen eingepflegt werden.

Die Entwickler betonten zwar, dass auch zukünftig nicht ausgeschlossen werden könne, dass mit dem Start von Season Bugs ins Spiel kommen, man könne dann aber auch eine schnelle Korrektur erwarten.

Das komplette Video könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zu Diablo 4 auf GamePro.de

Diablo 4 erschien am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Hilfen und Guides zum Spiel, unter anderem die besten Builds für jede Klasse sowie Tipps, wie ihr möglichst schnell und effektiv in Season 1 startet. Die aktuelle Season 1 läuft noch bis Oktober 2023.