Diablo 4-Spieler zockt zum 1. Mal auf härtesten Schwierigkeitsgrad und zerdeppert aus Wut seinen Tisch

Dieser Diablo 4-Spieler hat offenbar einfach seinen Tisch zerschlagen.

Diablo 4 ist aktuell auf vier Weltstufen – also einfach ausgedrückt: auf vier Schwierigkeitsgraden – spielbar. Komplette Anfänger*innen oder alle, die erst einmal entspannt in den Diablo 4-Flow hineinkommen wollen, sollten mit Stufe 1 (Abenteurer) starten. Stufe 4 aka "Qual" hingegen richtet sich an alle, die sich ... nun ja: quälen wollen und nach einer echten Herausforderung suchen.



Auf Reddit ist nun ein Post viral gegangen, der einen zerstörten Schreibtisch zeigt. Wie das passiert ist, fragt ihr euch? Wie Redditor "Sufficient-Cash8328" erklärt, habe sein Freund sich genau an eben jener vierten Weltstufe in Diablo 4 versucht. Und ist offenbar so kläglich daran gescheitert, dass auch der arme Schreibtisch darunter leiden musste:

Ups, das sieht nach billigem Holz aus. Trotzdem scheint hier eine Menge Frust im Spiel gewesen zu sein. Übrigens hat ein spitzäugiger Dataminer vor Kurzem Hinweise auf eine fünfte Weltstufe in Diablo 4 gefunden. Daran sollte sich der Tischzerstörer wohl lieber nicht versuchen...

Für Weltstufe vier wird übrigens ein Charakterlevel von mindestens 70 empfohlen. Monster sind hier logischerweise noch stärker als auf Weltstufe 3, bringen aber immerhin 200% mehr Erfahrungspunkte und lassen 15% mehr Gold fallen. Zudem besteht hier die Chance, dass ihr Ahnengegenstände looten könnt.

Weltstufe 4 ist (wie auch Stufe 3) nicht von Beginn an freigeschaltet. Wie die Kolleg*innen von MeinMMO erklären, müsst ihr dafür nach Freischalten von Stufe 3 erst den Dungeon "Zerfallener Tempel" meistern.

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für alle auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf dem PC spielbar. Im großen GamePro-Test erweist sich Blizzards düsteres Schnetzel-Abenteuer als der mit Abstand beste Teil der Reihe und auch darüber hinaus findet Diablo 4 großen Anklang bei Kritiker*innen und in der Community.

Habt ihr schon einmal etwas kaputt gemacht, nachdem euch ein Spiel frustriert hat?