Diablo 4 auf Weltstufe 1 oder 2 spielen? Macht ja nicht den gleichen Fehler wie ich!

Ihr grübelt, mit welcher Weltstufe ihr starten sollt? Wir erleichtern euch die Entscheidung.

Bevor ihr eure ersten Schritte in Diablo 4 macht, müsst ihr euch nicht nur zwischen den fünf Klassen entscheiden und das Aussehen eures Helden bestimmen, das Spiel fragt euch zudem, ob ihr auf Weltstufe 1 (Abenteurer) oder Weltstufe 2 (Veteran) starten wollt.

Vereinfacht ausgedrückt, habt ihr hier die Wahl zwischen einem einfachen und einem normalen Schwierigkeitsgrad. Doch falls ihr wie ich aus reiner Gewohnheit die meisten Spiele auf "Mittel" zockt oder in einem Diablo auf einem höheren Schwierigkeitsgrad besseren Loot erwartet, dann hört jetzt ganz genau zu!

Das ändert sich auf Weltstufe 2

Weltstufe 2 unterscheidet sich in drei Punkten von Weltstufe 1:

Gegner haben mehr Lebenspunkte und teilen mehr Schaden aus

ihr bekommt 20% mehr Erfahrung

ihr bekommt 15% mehr Gold

Ihr bekommt auf Weltstufe 2 also weder besseren Loot in Form von seltenen Item-Stufen, noch ist die Droprate erhöht. Überaus begehrte Item-Stufen wie "heilige" oder "einzigartige" Gegenstände bekommt ihr zudem erst auf Weltstufe 3, sowie Ahnengegenstände auf Weltstufe 4.

Weltstufe 2 ist lediglich für euch geeignet, wenn ihr von Beginn an eine höhere Herausforderung wollt. Nicht mehr, nicht weniger. Warum das trotz erhöhter Gold-Droprate und mehr Erfahrung im Vergleich zu Weltstufe 1 so ist, erkläre ich euch weiter unten im Artikel.

Hier habt ihr zunächst nochmal alle vier Weltstufen im Überblick:

Ihr könnt jederzeit zwischen Weltstufe 1 und 2 wechseln: Das funktioniert entweder direkt aus dem Startmenü heraus oder über die Weltstufenstatue, die ihr im Norden von Kyovashad in Akt 1 findet.

Weltstufe 2 ist für viele reine Zeitverschwendung

Eins vorweg: Sucht ihr direkt eine höhere Herausforderung, ist Weltstufe 2 für euch natürlich keine Zeitverschwendung. Wollt ihr aber wie ich zunächst die durchaus spannende Story von Diablo 4 genießen, in Ruhe eure Klassenfähigkeiten an Gegnern testen, euch trotz Level-Scaling übermächtig fühlen und so schnell es geht ins sehr coole Endgame vorstoßen, dann Finger weg von Weltstufe 2.

Boni für Weltstufe 2 reine Illusion: Auf dem Papier bekommt ihr zwar auf Weltstufe 2 15% mehr Gold und auch etwas mehr Erfahrung, ihr braucht im Umkehrschluss jedoch überproportional mehr Zeit, um im Spiel voran zu kommen. Im Endeffekt bekommt ihr auf Weltstufe 1 also nicht nur weit mehr Gold, da ihr in der gleichen Spielzeit weit mehr Gegner tötet, ihr könnt zudem weit schneller ins Endgame vorstoßen und euch dort stärke Items farmen.

Dennis Michel Seit Diablo 2 ist Dennis riesen Fan von Blizzards düsterer Action-RPG-Reihe, die er nach gemütlichen Zocken der Story am liebsten im Hardcore-Modus spielt. Nachdem sich das Shop-verseuchte Immortal jedoch als Stoff für seine schlimmsten Albträume herausgestellt hat und Blizzard als Entwickler bei ihm stark angezählt ist, war er sehr gespannt, ob ihn Diablo 4 wieder so packt, wie zuletzt Diablo 3. Nach Durchspielen hat er zwar noch einige Kritikpunkte an Diablo 4, aber auch so viel Spaß mit einem Blizzard-Spiel, wie zuletzt mit Starcraft 2. Möge der Release keine unschöne Überraschung bereithalten, ist aktuell sein größter Wunsch für alle ARPG-Fans.

Meine Erfahrung mit Weltstufe 1

Während ich zuletzt in der Open Beta dutzende Stunden auf Weltstufe 2 durch Akt 1 gelaufen bin, was sich für mich im Nachhinein betrachtet als großer Fehler herausgestellt hat, hab ich mich während der Review-Phase von Beginn an für Weltstufe 1 entschieden – und es zu keiner Sekunde bereut!

Auf Weltstufe 1 konnte ich nämlich in aller Ruhe zunächst die Story-Missionen spielen ohne mich groß in das Item-Management reinzufuchsen oder zig Nebenquests für beispielsweise mehr Heiltränke oder weitere Skillpunkte machen zu müssen. Ich konnte mich vollkommen auf das Wesentliche konzentrieren und mich herrlich durch Gegnerhorden durchschetzeln. So, wie ich es aus Diablo 3 gewohnt war und das trotz Level-Scaling. Seid ihr aufmerksam, werdet ihr mit meiner Art Diablo 4 zu spielen ausschließlich bei den Akt-Bossen etwas mehr gefordert. Leichte Unterschiede gibt es zwar bei den Klassen, das unausgewogene Balancing spielt auf Weltstufe 1 jedoch kaum eine Rolle.

Ihr könnt auch wunderbar Weltstufe 1 nutzen, um schnell zu Akt 4 vorzustoßen, wo ihr euer erstes Pferd bekommt.

Diablo 4 versteht es bereits sehr gut Schritt für Schritt neue Mechaniken einzuführen. Dennoch kann das Action-Rollenspiel gerade für Genre-Neulinge mit all seinen Händlern, Item-Features und Open World-Events schon recht früh überfordern.

Auf Weltstufe 1 könnt ihr euch jedoch zunächst während der gut 15-20 Stunden für die Story eingrooven, um euch dann falls gewollt intensiv mit eurem Charakter und den komplexeren Mechaniken auseinanderzusetzen.

Das wahre Diablo 4 startet nach Abschluss der Story

Wollt ihr ins Endgame und damit Weltstufe 3 vorstoßen, spielt es kaum eine Rolle, ob ihr euren Helden während der ersten 50 Level optimal skillt oder ausrüstet. Erst nach Abschluss der Story wartet mit dem Dungeon "Kathedrale des Lichts" ein erster Türstopper auf euch, um den zu durchqueren und den Boss zu besiegen ihr euch mächtig ins Zeug legen müsst.

Ob ihr aber davor auf Weltstufe 1 oder 2 gespielt habt, ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht relevant. Wollt ihr also wie ich erst im Endgame eine echte Diablo-Herausforderung und auch entsprechend für eure Mühen mit besseren Item-Stufen und neuen Inhalten belohnt werden, dann wählt Weltstufe 1 und zeigt den Dämonen, wer in Sanktuario das Sagen hat.

Abschließend würde mich natürlich noch interessieren, auf welche Weltstufe eure Wahl gefallen ist?