Dieser Diablo 4-Glitch schenkt euch Loot ohne Ende, 40 Mio. XP pro Stunde und ist gerade der absolute Geheimtipp

"Wow, so viel Zeug!" Der "Unendlich-Loot-Glitch" sorgt derzeit in Diablo 4 für offene Augen und Münder.

"Loot" und "XP" dürften vermutlich zu den meistgenannten Antworten gehören, wenn man Spieler*innen fragt, warum sie Diablo 4 zocken. Dementsprechend beliebt sind besondere Orte und Tricks, um im Action-RPG von Blizzard an eben diese motivierenden Belohnungen zu kommen.

Und jetzt ist so etwas wie der ultimative Trick aufgetaucht, der euch mit Unmengen von Loot und ebenso viel Erfahrungspunkten belohnt, wenn ihr in richtig anwendet. Allerdings handelt es sich um einen Exploit, also um einen von den Entwickler*innen nicht beabsichtigten Glitch.

Deswegen der ganz wichtige Hinweis: Wer den Exploit nachmacht, risikiert einen temporären oder gar kompletten Bann des eigenen Accounts durch Blizzard. Das Ausprobieren des Glitches erfolgt also ausdrücklich auf eigene Gefahr!

Was ist das für ein Glitch und wie funktioniert er?

Ihr benötigt einen Keller mit einem "Geiseln retten"-Event. Sollte es kein entsprechendes Event geben, könnt ihr es resetten, indem ihr euch erst aus- und dann wieder einloggt oder alternativ einen anderen Keller betretet.

Sobald das Event läuft, wartet zunächst ab! Die Gegner werden die Geiseln erledigen, aber das sollte euch egal sein.

Achtet danach auf den Event-Timer. Sobald der ca. 5 Sekunden anzeigt, beginnt ihr damit die Gegner zu erledigen und habt das im Idealfall geschafft, sobald der Timer die 0 erreicht.

Habt ihr alles "richtig" gemacht, erscheint eine Truhe, die Gegner spawnen jedoch unendlich nach.

So sieht das Ganze dann übrigens aus:

Ein zusätzlicher Tipp: Einige Spieler*innen berichten davon, dass es besser funktioniert, wenn die erste Gegnerhorde bei 2 oder 3 verbleibenden Sekunden erledigt wird. Hier ist aber vermutlich etwas Herumprobieren gefragt.

Der Glitch ist gefährlich, aber auch verlockend: Denn auf diese Weise lassen sich Unmengen von Loot und bis zu 40 Mio. XP pro Stunde farmen. Aber wie gesagt: Auf eigene Gefahr!

Es ist ohnehin zu erwarten, dass Blizzard diesen Fehler schnellstmöglich ausbessert. Allzu lange wird der "Unendlich Loot"-Glitch also vermutlich nicht existieren.

