Dieses Diablo 4-Unique kann fantastisch sein - aber nur, wenn ihr ein echter Glückspilz seid

Dieser einzigartige Gegenstand in Diablo 4 kann richtig gut oder richtig fies sein.

Wer dieses Diablo 4-Unique findet, sollte sich am besten eine Kette aus vierblättrigen Kleeblättern und Pfennigstücken um den Hals hängen. Damit es seine volle Kraft entfaltet, ist nämlich eine Ladung Glück notwendig. Mögt ihr aber ein bisschen Chaos im Kampf, dann könnte es genau das Richtige für euch sein.

Das ist das Unique, für das ihr richtig viel Glück braucht

"Was zum Teufel habe ich da gerade gefunden?", fragt sich ein Reddit-User in seinem Beitrag. Dabei ist ein Bild von einem Paar einzigartigen Handschuhen mit einem Item-Level von 810 zu sehen. Dieses Unique kann mit seinen Effekten wirklich richtig mächtig sein, aber die Sache kann auch mal nach hinten losgehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zunächst einmal verfügt das Item über vier nützliche Effekte, wie die Chance, +818 Leben zu heilen oder die Möglichkeit, Gegner benommen zu machen. Aber diese sind wirklich allesamt an Glückstreffer gebunden.

Hier lest ihr mehr darüber, was Glückstreffer in Diablo 4 generell sind und wie Ausrüstung und Fähigkeiten zusammenspielen. Zusätzlich gibt es aber bei diesen Handschuhen noch eine ziemlich spannende Besonderheit:

Das Item sorgt nämlich auch noch dafür, dass Attacken zufällig 1 bis 300 Prozent vom normalen Schaden verursachen. Also ist im Kampf für richtig viel Chaos gesorgt, weil Träger*innen des Handschuhs nie wissen, ob sie vielleicht dreimal so viel Schaden wie normalerweise verursachen oder eben nur sehr wenig. Das Unique könnte eventuell mal richtig brillieren, aber euch auch so richtig im Stich lassen.

'Wunderwaffe' oder einfach nur unzuverlässig?

Ein User befindet darum einfach nur:

Ein schlechtes Unique.

Eine andere Person widerspricht dem und bemerkt:

Wie könnte im Schnitt 150% Schaden schlecht sein?

Auf der einen Seite stimmt das natürlich, auf der anderen kann es trotzdem passieren, dass das Item einen gerade dann völlig im Stich lässt, wenn es drauf ankommt. Schließlich kann es auch mal nur 1 oder 2 Prozent vom eigentlich Schaden verursachen. Manche Fans mögen aber auch gerade diesen Nervenkitzel. Angry_Washing_Bear schreibt:

Ich liebe diese Handschuhe. Ich will mehr "wilde, magische"/Chaos-Ausrüstung wie diese. Gebt mir ein ganzes Set mit Items, die wilde zufällige Effekte haben. In einem Kampf bist du eine Nudel, im nächsten bist du eine Göttin! Ich liebe Zufall und Chaos.

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Wie ihr außerdem nicht außer Acht lassen solltet, gibt es mit manchen Klassen und Builds auch die Möglichkeit, die Glückstreffern-Chance stark nach oben zu schrauben, sodass auch diese Zusatzeffekte deutlich öfter greifen. Ganz so einfach, wie der User es mit "ein schlechtes Unique" zusammenfasst, ist es also nicht, sondern eher eine Frage des Builds und des Geschmacks.

Was sagt ihr zu diesen Handschuhen? Wären sie was für eure Charaktere oder lasst ihr lieber die Finger davon?