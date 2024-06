Spiele wie Diablo 4: Diese 16 Alternativen solltet ihr 2024 auf keinen Fall verpassen

Lilith bereits besiegt? Dann schnappt euch doch eins der folgenden Spiele.

Spätestens seit dem Start von Season 4 ist Diablo 4 wieder in aller Munde und mit dem Release des ersten großen Addons Vessel of Hatred kehren wahrscheinlich auch viele Season-Muffel zurück nach Sanktuario.

Wenn ihr aber stattdessen oder zumindest bis dahin eine spaßige Alternative sucht, haben wir in dieser Liste hoffentlich genau die richtigen Titel für euch.

Diablo 2: Resurrected und Diablo 3

5:29 Diablo 3: Ultimate Evil Edition - Test-Video zum erweiterten NextGen-Höllentrip

Studio: Blizzard Release: 2012(D3)/2021(D2R) Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC

Es ist natürlich naheliegend, aber die alten Serienableger Diablo 2 und Diablo 3 gehören definitiv in diese Liste. Sowohl das Remake des zweiten Teils, als auch die Eternal Collection von Teil 3 sind mittlerweile oftmals für einen schmalen Taler zu haben und auch heute noch einen Blick wert.

Auch wenn sich beide Teile jeweils in einigen Punkten vom aktuellen Teil unterscheiden, finden sich Diablo 4-Fans auch hier schnell zurecht und können miterleben, wie vorherige Bedrohungen in Sanktuario abgewehrt wurden. Für Diablo 3 könnt ihr euch oben den Test in Videoform anschauen, die Review zum zweiten Teil findet ihr hier:

Mehr zum Thema Diablo 2: Resurrected im Test - Ein angestaubtes Meisterwerk von Stephan Zielke

Path of Exile

2:06 Path of Exile: Trailer stellt die großen Neuerungen der Erweiterung Siege of the Atlas vor

Studio: Grinding Gear Games Release: 2013 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

In Path of Exile erkunden wir die düstere Welt von Wraeclast, einem verfluchten Land voller Gefahren und dunkler Magie. Als Exilanten kämpfen wir uns durch verlassene Städte, finstere Dungeons und andere gefährliche Gegenden, stets auf der Suche nach neuem Loot und Erfahrungspunkten.

Das Spiel hebt sich vor allem durch seinen extrem umfangreichen Talentbaum sowie die komplexen Mechaniken von anderen Action-Rollenspielen ab. Spielende können ihre Charaktere mit unzähligen Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen individuell anpassen, was zu vielfältigen Spielstilen führt. Jede neue Season bringt dazu frische Inhalte und Herausforderungen, die den Wiederspielwert noch weiter steigern.

Last Epoch

38:14 Last Epoch schlägt Diablo 4 da, wo es wehtut

Studio: Eleventh Hour Games Release: 2024 Plattformen: PC

In Last Epoch tauchen wir in eine mystische Welt ein, die von Zeitreisen und brutalen Kämpfen geprägt ist. Wir reisen durch verschiedene Epochen, von einer antiken Vergangenheit bis zu einer apokalyptischen Zukunft, um das Schicksal der Welt zu beeinflussen und die Bedrohung durch die Void-Armeen abzuwehren.

Das Spiel bietet ein umfangreiches Fertigkeitensystem und spezialisierte Meisterschaften, die es ermöglichen, die Charaktere individuell anzupassen und verschiedene Spielstile zu entwickeln. Jede Klasse – etwa Primalist, Mage oder Sentinel – hat mehrere Subklassen, die das Gameplay weiter vertiefen und personalisieren. Haufenweise Quests und Herausforderungen sorgen dafür, dass es immer neue Abenteuer zu bestehen gibt.

Mehr zum Thema Deshalb wird jetzt die Diablo-Alternative Last Epoch gehyped von David Molke

Wolcen

0:51 Die Diablo-Alternative Wolcen erscheint schon in wenigen Tagen für Konsolen

Studio: WOLCEN Studio Release: 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

In Wolcen: Lords of Mayhem kämpfen wir uns durch gotische Städte und verwüstete Landschaften, um das Geheimnis hinter unseren Kräften zu enthüllen. Das Spiel ermöglicht uns durch ein flexibles Charakterentwicklungssystem ohne feste Klassen, zahlreiche Builds und Spielstile. Der "Aspekt-Modus" erlaubt es, sich in mächtige Wesen zu verwandeln und spezielle Fähigkeiten zu nutzen.

Zuletzt stand das Spiel in der Kritik, weil das Studio angekündigt hat, den Titel zukünftig nicht mehr zu supporten – noch bevor das finale Update veröffentlicht worden ist. Stört euch das nicht, könnt ihr mit Wolcen aber zumindest im Singleplayer eine ganze Weile Spaß haben.