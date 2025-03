Diablo und Hades bekommen Konkurrenz: Neues Action-Rollenspiel für PS5 & Switch erscheint bald!

Wer Spaß an Action-Rollenspielen im Stil von Hades oder Diablo hat, sollte mal einen Blick auf diesen Geheimtipp für PS5 und Switch werfen.

Schon bald erscheint ein neues Action-Rollenspiel, das sowohl Hades als auch Diablo Konkurrenz machen könnte. In Yasha: Legends of the Blade Demon schnetzelt ihr euch aus der Perspektive von schräg oben durch haufenweise Dämonen, und das in einem unverbrauchten Setting. Bei Amazon könnt ihr bereits sowohl die Standard-Version als auch die Deluxe Edition für PS5 und Switch vorbestellen:

Die Deluxe Edition enthält ein Artbook, ein Poster, drei Postkarten, eine Sammlerbox und den digitalen Soundtrack. Ingame-Boni scheinen hingegen nicht geplant zu sein. Release-Termin für beide Editionen ist laut Amazon der 18. Juli. Wie immer bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch weniger.

Yasha soll übrigens auch für Xbox und PC erscheinen, allerdings nach derzeitigem Stand nur digital. Die digitalen Versionen sind momentan jedoch noch nicht vorbestellbar, obwohl es auf Steam bereits eine kostenlose Demo gibt und das Spiel hier sogar schon am 24. April verfügbar sein soll. Im Nintendo eShop sowie im Xbox und PlayStation Store ist Yasha bislang noch nicht aufgetaucht.

Zwischen Hades und Diablo – Das ist Yasha: Legends of the Blade Demon

Wie in jedem guten Action-Rollenspiel bekommt ihr es natürlich auch in Yasha mit riesigen Monstern zu tun. Dieses hier ist noch von moderater Größe, die größten Bosse passen kaum auf ein Bild.

Yasha: Legends of the Blade Demon versetzt uns ins Japan der Edo-Zeit (frühes 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts), allerdings in eine Fantasy-Version des Landes. In dieser haben Menschen und Dämonen lange Zeit relativ friedlich nebeneinander gelebt haben. Als jedoch ein neuer Herrscher die Macht über die Dämonen ergreift, beginnen diese, in der Menschenwelt Chaos anzurichten.

Nach allem, was bislang zu sehen war, kann man sich Yasha ungefähr als eine Mischung aus Hades und Diablo vorstellen. Mit Hades hat es unter anderem den comichaften Grafikstil, die Roguelike-Mechaniken und die temporeichen, actiongeladenen Kämpfe gemein. In diesen müsst ihr blitzschnell den Attacken eurer Feinde ausweichen und umgekehrt mit gutem Timing spektakuläre Kombo- und Spezialattacken einsetzen.

Die drei spielebaren Charaktere von Yasha haben alle ihre eigenen Fähigkeiten.

Mit Diablo verbindet Yasha hingegen, dass ihr zwischen verschiedenen Charakteren wählen könnt, die ganz eigene Fähigkeiten und sogar individuelle Geschichten mitbringen sollen. Zur Auswahl stehen ein Yokai-Samurai in Gestalt eines Tigers, eine unsterbliche Ninja-Kämpferin und eine Abgesandte der Oni (eine gehörnte Dämonenart der japanischen Mythologie, die wie eine Mischung aus Teufeln und Ogern wirkt).

Außerdem scheint es Yasha stark darauf anzulegen, eure Sammelleidenschaft zu wecken. Ihr sollt hunderte sogenannte „Soul Orbs“ im Spiel finden können, die mit besonderen Kräften ausgestattet sind. Zudem sammelt ihr Material zum Aufwerten und Modifizieren eurer Waffen und Zutaten für Kochrezepte, die euch spezielle Buffs verleihen.

Die Entwickler versprechen einen hohen Wiederspielwert sowie spezielle versteckte Gebiete, die selbst den hartgesottensten Spieler*innen eine Herausforderung bieten sollen. Multiplayer soll es hingegen nicht geben. Wie Hades soll Yasha ein reines Singleplayer-Erlebnis sein, das dafür Wert auf eine spannende, sich langsam entfaltende Geschichte legt.