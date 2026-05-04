Die coole Hexenmeisterin ist nur ein Highlight, das euch in Diablo Immortal 2026 erwartet!

Diablo Immortal dreht im Jubiläumsjahr 2026 ordentlich auf und legt mit dem großen Koop-Event mit Doom: The Dark Ages ordentlich los. Doch das ist nur der Anfang, denn im Laufe des Jahres kommen unter anderem eine coole neue Klasse und die Rückkehr einer schaurigen Schurkin!

Den Anfang macht die epische Verschmelzung von gleich zwei Serien, die für das spaßige Metzeln von Monstern berüchtigt sind: Diablo Immortal und Doom: The Dark Ages! Bis zum 13. Mai läuft das zeitlich begrenzte Crossover-Event Herrschaft des Slayers, worin ihr die Macht des legendären Doom-Slayers entfesselt und die Horden aus der anderen Hölle samt Endboss Cyberdämon in den Boden stampft.

Darin bekommt ihr eine komplett überarbeitete Version des Spielmodus “Fluch des Überlebenden”. Darin dürft ihr mit legendären Ikonen wie der Schildsäge, der Super-Schrotflinte und gnadenlosen Nahkampfangriffen die Dämonenhorden dezimieren.

Dazu gibt es im Phantommarkt die extrem stylische Praetor-Rüstung, den Cacodämon als neuen Begleiter und das düstere Serrat-Reittier.

Den Anfang der großen Spektakel 2026 macht das Crossover zu Doom: The Dark Ages!

Wie spielt sich Diablo Immortal 2026 eigentlich?

Kurze Antwort: Super!

Lange Antwort: Das Spiel hat sich rasant weiterentwickelt, das Feedback der Community wurde ernst genommen und die Engine läuft tadellos und flüssig auf PCs und Mobile-Devices.

Die Server sind lebendig, die Jagd nach dem perfekten Loot macht durch die flüssigen Mechaniken einfach zünftig Laune und die Grafik sieht auf modernen Geräten absolut top aus. Doch da kommt noch mehr! Viel mehr!

Die Roadmap 2026: Willkommen zurück in Lut Gholein!

Kennt ihr noch das sonnige Wüstenjuwel aus Diablo 2, Lut Gholein? Seitdem war diese Region kein Thema mehr, aber in Diablo Immortal feiert die Stadt endlich ihr großes Comeback!

Doch die Stadt hat sich drastisch verändert. Die Entwickler liefern hier ein echtes Atmosphäre-Monstrum, das in zwei Bereiche geteilt ist: das korrumpierte, von Dämonen verseuchte »Einfache Viertel« und das mysteriös bisher verschont gebliebene »Vornehme Viertel«.

Das alles erwartet euch noch 2026, darunter die Rückkehr von Andariel aus Diablo 2!

Die Zone wird über das Jahr hinweg in mehreren Updates erweitert, beginnend mit dem »Felsigen Ödland«, sodass ihr ständig neuen, knackigen Endgame-Content zum Erkunden und Farmen bekommt.

Aber wer steckt hinter dem Chaos in der Wüstenstadt? Sind es Lillith, Diablo oder Mephisto? Nein, denn keine Geringere als die Maid der Qualen persönlich!

Die aus Diablo 2 bekannte Andariel ist endlich zurück! Getrieben von dem Verlangen nach dunkler Göttlichkeit, hat sie ein neues, majestätisch-sadistisches Design verpasst bekommen. Freut euch also auf packende Bossfights und knallharte Action auf höchstem Niveau!

Abgerundet wird das Jubel-Jahr 2026 durch smarte Quality-of-Life-Updates beim Loot und ein komplett überarbeitetes Schlachtfeld-Event. Hier gibt es endlich das so genannte normalisierte PvP. Das heißt, eure reinen spielerischen Skills stehen im Vordergrund, völlig unabhängig von eurem sonstigen Resonanz-Level!

Weiteres Highlight: Der Warlock!

Blizzard sorgte für Schlagzeilen, als der neue Warlock als Klasse für den Klassiker Diablo 2 angekündigt und kurz darauf auch für das neue Diablo IV Addon Lord of Hatred bestätigt wurde. Doch haltet euch fest: Denn schon im Juni stößt die Klasse zur Auswahl von Diablo Immortal dazu!

Mit der neuen Klasse Warlock knechtet ihr die Dämonen und hetzt sie auf andere Dämonen!

Auch wenn die genauen Skill-Trees noch unter Verschluss stehen, könnt ihr euch auf eine Klasse freuen, die dunkle Magie, Flüche und verheerende Beschwörungen nutzt, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen.

All das sind gute Gründe, euch noch heute Diablo Immortal herunterzuladen. Es ist völlig kostenlos, also worauf wartet ihr noch?