Toxische Liebe Diablo: Ist diese Beziehung noch zu retten? (mit Jessirocks)

Willkommen zur ultimativen Diablo-Paartherapie! In dieser Folge hat sich Lea Diablo-Urgestein Jessirocks auf die Couch geholt, um seine Beziehung mit dem ARPG aufzuarbeiten.

Wir blicken zurück auf die rosaroten Anfangszeiten, den brutalen Vertrauensbruch durch Diablo Immortal und das endlose Auf und Ab in Diablo 4. Wie viel Frust, fehlendes Endgame und teure Shop-Cosmetics kann eine treue Community noch ertragen? Warum fällt es uns so schwer, einfach zu Path of Exile zu wechseln?

Außerdem packt Jessi seinen Aluhut aus: Wir diskutieren über einen möglichen Warlock-Shadowdrop, den anstehenden Komplettumbau aller Klassen und die Frage, ob Microsoft den Stecker zieht, wenn dieses Add-on floppt.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!