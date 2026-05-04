Sammler will morgens nur neue Hot Wheels im Supermarkt kaufen - Wird von der Polizei für einen Dieb gehalten, während der echte Verbrecher daneben steht

Dabei wollte er doch nur ein paar Spielzeugautos ergattern.

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Jonas Herrmann
04.05.2026 | 20:01 Uhr

Die Polizei kam gleich mit zwei Einsatzfahrzeugen angefahren. (Bild: cal93_ auf Reddit) Die Polizei kam gleich mit zwei Einsatzfahrzeugen angefahren. (Bild: cal93_ auf Reddit)

Es gibt einige wirklich gefährliche Hobbys wie Wingsuitfliegen oder Höhlentauchen. Das Sammeln von Spielzeugautos gehört aber eigentlich nicht dazu. Einem Hot Wheels-Fan wurde die "Jagd" aber trotzdem fast zum Verhängnis.

Hot Wheels-Fan wird für Dieb gehalten

Wer die wertvollsten und seltensten Hot Wheels ergattern möchte, muss viel Glück haben und am besten früh dran sein. In jeder Lieferung sind nämlich nur wenige Sammlerstücke enthalten, die von erfahrenen Fans meist schnell aufgekauft werden.

Video starten 1:01 Hot Wheels Unleashed 2: Trailer stellt den AcceleRacers-DLC mit neuen Autos aus der Serie vor

Zu diesen Fans gehört auch der Reddit-User "cal93_", der bei einer seiner Sammlerjagden wohl eine wirklich abstruse Geschichte erlebt hat. In einem Post erzählt er davon, wie er eines Morgens schon vor der Ladenöffnung bei einem Supermarkt gewartet hat.

Er wollte sich dort mit ein paar anderen Fans treffen und Spielzeugautos kaufen, als plötzlich zwei Polizeifahrzeuge mit Blaulicht angefahren kamen. Er ging den Gesetzeshüter*innen entgegen, um die Situation zu erklären, wurde aber aufgefordert, stehenzubleiben und die Hände aus den Taschen zu nehmen.

Offenbar hatte jemand die Polizei gerufen, weil die Person jemanden gesehen haben wollte, der auf dem Parkplatz versucht hatte, verschiedene Fahrzeuge zu knacken. Die Beschreibung passte offenbar auch auf den User. Obwohl der doch hinter weit kleineren Autos her war.

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Glücklicherweise mischte sich ein älterer Herr ein, der die Polizei auch gerufen hatte und stellte klar, dass es sich dabei nicht um den Verdächtigen handelt. Kurioserweise stand der eigentlich Gesuchte wohl nur etwa 15 Meter daneben und beobachtete die ganze Situation.

Immerhin ging das Ganze gut aus. Der User wurde wieder freigelassen und konnte doch noch ein paar coole Spielzeugautos ergattern, wie er berichtet.

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In den Kommentaren gibt es viele Fans, die die Geschichte einfach nur wild finden. Einige haben aber auch schon ganz Ähnliches erlebt, wenn auch nicht unbedingt in Verbindung mit Hot Wheels. Ein User witzelt gar:

"Was wir nicht alles für Hot Wheels auf uns nehmen"

Glücklicherweise ist nichts schlimmeres passiert und die Situation konnte schnell entschärft werden. Kaum auszudenken, was hätte passieren können, wenn der ältere Herr und der tatsächliche Verdächtige nicht noch in der Nähe gewesen wären.

Was haltet ihr von der Geschichte?

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