30 Jahre Diablo: Kann der Warlock das Franchise retten?

Lea Herfurtner, Julius Busch, Dimitry Halley, André Baumgartner
12.02.2026 | 17:50 Uhr

Der Warlock ist da! Zum 30. Jubiläum von Dibalo drückt Blizzard den Nostalgie-Knopf – und hält gleichzeitig die Hand auf. Ist der neue Paid-DLC für Diablo 2: Resurrected ein Geniestreich oder für 25€ komplett überteuert? Und kann Diablo 4 mit Skilltrees 2.0, der neuen Region Skovos und War Plans endlich die Kurve kriegen?

In diesem GameStar Talk reden Lea, Dimi, Jules und André über die Zukunft des Hack 'n' Slay Giganten. Hat Blizzard endlich verstanden was die Community will, oder sind die vielen Ankündigungen nichts weiter als heiße Luft?

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
Diablo

Diablo

Genre: Rollenspiel

Release: Januar 1997 (PC), 28.03.1998 (PS1)

