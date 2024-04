Die 11 wichtigsten Attacken von Son Goku in Dragon Ball Z, Super und GT

Die 11 wichtigsten Goku-Attacken im Überblick.

Son Goku hat sich im Laufe der Geschichte von Dragon Ball, GT und Super enorm entwickelt. Zusammen mit seinen neuen Transformationen und Kampftechniken hat er jeweils auch neue starke Attacken gelernt.

Damit ihr bei den unzähligen Techniken, Attacken und Transformationen nicht den Überblick verliert, haben wir euch hier die wichtigsten Attacken zusammengefasst.

Ausgenommen in der Liste sind spezielle Kampftechniken wie Ultra Instinct und Kaioken, da sie in der Norm nicht als Angriff oder Attacke gelten. Hier befassen wir uns nur mit den wichtigsten 11 Attacken von Son Goku.

Alle 11 wichtigen Attacken von Son Goku

Ki-Blast (Ki-Schuss)

Son Goku sammelt Ki-Energie in seiner rechten Hand und feuert es als Kugel ab. (Bild: © Toei Animation)

Der Ki-Blast ist ein Angriff bestehend aus einer Kugel voller Ki-Energie und gleichzeitig einer der gängigsten Attacken in Dragon Ball. Son Goku und die anderen Z-Krieger setzen ihn oft ein der Blast gehört also zu den Basisangriffen in einem Kampf. Son Goku sammelt KI-Energie in einer Kugel und feuert diese dann ab. Es können mehrere solcher Kugeln hintereinander abgefeuert werden.

Energie-Welle oder Energie-Strahl

Son Goku und Vegeta feuern einen Energiestrahl ab. (Bild: © Toei Animation)

Die Energie-Welle ist ebenfalls eine gängige Ki-Attacke in Dragon Ball. Mit der Energie-Welle kann Son Goku die gesammelte Ki-Energie in Form eines mächtigen Strahls abfeuern.

Kamehameha

Goku sammelt Ki-Energie für einen mächtigen Kamehameha-Angriff. (Bild: © Toei Animation)

Das Kamehameha ist sicherlich einer der stärksten und bekanntesten von Son Goku. Mit dieser mächtigen Attacke wird eine große Menge an Ki zwischen zwei offenen Handflächen gesammelt und bildet somit eine Kugel. Sobald genug Energie gesammelt wurde, gibt Son Goku die konzentrierte Energie frei und bündelt diese zu einem mächtigen Strahl zusammen.

Destructo Disc

Goku setzt in seiner Super Saiyajin Blue-Form Destructo Disc gegen Jiren ein. (Bild: © Toei Animation)

Die Destructo-Disc ist eine sehr scharfe Scheibe aus gesammelter Ki-Energie. Oftmals wird diese Attacke von Krillin eingesetzt, aber auch Goku beherrscht diesen Angriff. Die Destructor Disc kann fast alles zerschneiden. Goku setzt eine mächtigere Variante gegen Jiren im Turnier der Kraft ein.

Genkidama

Son Goku sammelt genug Energie von den Menschen auf der Erde für eine große Genkidama. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Die Genkidama ist womöglich die zweitstärkste Attacke in Dragon Ball und wurde ursprünglich von Meister Kaio erfunden. Es könnte die mächtige Attacke überhaupt sein, aber hat auch einen kleinen Haken. Die Stärke und die Auswirkungen der Genkidama hängen von der Anzahl der Organismen ab, die sie unterstützen. Das wurde unter anderem Gokus Kampf gegen den Dämon Boo deutlich.

Hakai

Während Son Goku Hakai nicht komplett beim Einsatz gemeistert hat, zählt es trotzdem zu den Fähigkeiten, die der Saiyajin beherrscht. Genau genommen ist Hakai, auch bekannt als Destruction, ein Angriff der Götter der Zerstörung. Diese Attacke erlaubt es dem/der Nutzer*in, die Existenz einer Sache oder einer Person komplett auszulöschen.

Son Goku versucht diese Technik gegen Zamazu einzusetzen und schafft es auch, ihm Schaden zuzufügen. Da der Saiyajin-Krieger die Technik jedoch nicht komplett beherrschte, konnte er Zamasu nicht auslöschen.

Gravity Bash

Goku ladet eine Energiekugel mit göttlichem Ki auf und startet seinen Angriff. (Bild: © Toei Animation)

Gravity Bash ist ein Angriff, den Son Goku nur in seiner Super Saiyajin Gott-Form oder im perfekten Ultra Instinct einsetzt. Goku sammelt in seiner rechten Hand eine Energiekugel aus göttlichem Ki und rast dann mit hoher Geschwindigkeit auf den Gegner zu, um die Kugel so nah wie möglich am Gegner detonieren zu lassen.

Transcendence

Goku umzigelt Rosie mit seinen Energiekugeln und greift sie an. (Bild: © Toei Animation)

Son Goku umzingelt seinen Gegner mit jeweils vier Energiekugeln, um sie an der Flucht zu hindern und greift dann mit einer besonders starken fünften Kugel an. In den meisten Fällen wird der Gegner weggeschleudert und zudem eine Schockwelle ausgelöst.

Sign of Awakening

Goku erwacht im Ultra Instinct und setzt Sign of Awakening ein, um Jiren zu Boden zu schlagen. (Bild: © Toei Animation)

Sign of Awakening ist eine Attacke, die Goku nur im Ultra Instinct-Zustand einsetzt. Dabei wird eine Menge an Ki über seinen Kopf gesammelt und dann mit zwei Händen als Strahl auf den Gegner abgefeuert. Diese Attacke kommt unter anderem im Kampf gegen Jiren zum Einsatz.

Energie-Landmine

Jiren tritt auf die Energie Landminen von Goku. (Bild: © Toei Animation)

Mit dieser Technik lässt Goku kleine Energiekugeln aus seiner Hand herabfallen, die bei Kontakt explodieren. Er hat sie zum Beispiel gegen Jiren im Turnier der Kraft eingesetzt.

Dimensionsbrecher

Goku bricht die Dimensionswand in Sugorokus Raum. (Bild: © Toei Animation)

Der Dimensionsbrecher ist eine spezielle Variante des Kamehamehas und wird nur in Dragon Ball GT von Son Goku angewendet. Diese Art des Kamehamehas ist so stark, dass sie sogar durch die unterschiedlichen Dimensionen und Realitäten brechen kann.

Goku setzt den Dimensionsbrecher in Dragon Ball GT ein, um die Dimensionswand in Sugorokus Raum einzureißen und zu fliehen.

Welche Attacke in Dragon Ball ist euer Favorit und welche ist eurer Meinung nach die stärkste, die Vegeta und Son Goku im Moment beherrschen?