Die beliebteste Kindersendung in 83 Ländern ist ein Anime – und es ist weder One Piece noch Dragon Ball

Die beliebteste Kinderserie weltweit ist... *Trommelwirbel* nicht Dragon Ball. Der kleine Gohan geht heute ohne Trophäe nach Hause.

Kinderserien: Ein Medium, das Groß und Klein beschäftigt. Wir haben vor zig Jahren selbst stundenlang vor der Glotze gesessen und uns die neusten Abenteuer unserer Lieblingsheld*innen angesehen. Nun gut, vielleicht tun wir das ja auch heute noch. Nun jedoch mit dem Wissen gewappnet, welche Kinderserie die Fans weltweit am meisten beschäftigt.

Die beliebteste Kindersendung ist… Naruto!

Tatsächlich ist der Anime rund um die Abenteuer des Ninja Naruto mit dem gleichnamigen Titel auf Platz 1, zumindest laut der Studie von TheToyZone. Auf der Infografik könnt ihr euch ansehen, in welchen Ländern welche Kinderserie den ersten Platz belegt und somit am beliebtesten ist:

Bild: TheToyZone

Naruto ist in insgesamt 83 Ländern auf Platz 1, während Platz 2 mit dem deutlichen Abstand von insgesamt 49 Ländern an CoComelon geht.

Wie wurde die beliebteste Kinderserie ermittelt? TheToyZone beschreibt die Vorgehensweise wie folgt: Sie haben eine Liste mit 6638 Kinderserien zusammengestellt, die sie auf beliebten Plattformen wie Cartoon Network, Nickelodeon, Disney und Netflix gefunden haben.

Danach haben sie das Durchschnittsvolumen auf Google zu jeder Serie in den einzelnen Ländern angeschaut und die Sendung mit dem größten Volumen notiert. Das Durchschnittsvolumen stellt sich zum Beispiel daraus zusammen, wie oft Personen nach der bestimmten Serie gesucht haben.

Neben Naruto und CoComelon räumt auch Adventure Time ab, jedoch nur in den USA. Vereinzelte Länder in Europa bevorzugen außerdem ihre eigenen Werke. So sind in Lettland Tutas Lietas, in Schweden Bamse und in Russland Nu, pogodi! auf Platz 1 vertreten.

1:10 Neue Action für Naruto-Fans: Ultimate Ninja Storm Connections ist jetzt erschienen

Zuletzt unterscheiden sich die beliebtesten Serien auch je nach Plattform. Die beliebteste Kindersendung auf Netflix wäre nämlich Sonic Prime in insgesamt 52 Ländern.

Bis jetzt gab es viele Zahlen und Namen, jedoch wenig Nostalgie. Deswegen wenden wir uns an euch: Was war eure Lieblingssendung in der Kindheit?