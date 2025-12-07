Die GamePro-Community Awards: Stimmt jetzt ab und wählt eure Gaming-Highlights 2025

Das Gaming-Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Welche Spiele haben euch begeistert? Nehmt an den GamePro-Community Awards teil und teilt eure Highlights!

Kevin Itzinger
07.12.2025 | 17:00 Uhr

Eure Stimmen zählen – wählt jetzt eure Highlights des Jahres! Eure Stimmen zählen – wählt jetzt eure Highlights des Jahres!

Wir nähern uns dem Ende des Jahres und blicken auf zwölf ereignisreiche Monate voller toller Games zurück. Wie schon im beeindruckenden Gaming-Jahr 2023 gab es eine ganze Reihe von Hits. Die Wahl des Game of the Year fällt uns daher gar nicht so leicht.

Natürlich wollen wir auch von euch wissen, welche Spiele es euch 2025 besonders angetan haben und welche Titel bei euch in den verschiedenen Kategorien auf dem Siegertreppchen stehen.

Video starten 17:21 Mit diesen 11 fantastischen Spiele-Überraschungen hat 2025 niemand gerechnet

Das Rennen um die GamePro-Community Awards

So funktioniert das Ganze: In den vergangen Tagen haben wir euch über die Startseitenumfragen schon eine Vorauswahl treffen lassen und so für jede Kategorie fünf Nominierungen gefunden. Vielen Dank für die vielen Abstimmungen! In den sechs Kategorien könnt ihr nun euer liebstes Spiel wählen und es auf den jeweiligen Genre-Thron hieven.

Alle Spiele, die es in die Genre-Abstimmungen geschafft haben, haben sich somit auch für die Game of the Year-Abstimmung qualifiziert, wo ihr ebenfalls ein Vote abgeben könnt. Um durch die einzelnen Kategorien zu wechseln, könnt ihr in der folgenden Umfrage unten auf die Pfeile klicken.

Eure Stimme ist aber nicht alles: Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr noch in die Kommentare springt und dort über eure liebsten Gaming-Erlebnisse 2025 berichtet. Oder seid ihr von einem Spiel total enttäuscht worden? Wir wollen alles hören!

Außerdem würden wir noch gerne wissen, auf welche Titel ihr euch im kommenden Jahr freut und was eure Erwartungen an das Hobby Gaming im Allgemeinen sind.

1
Teenagerin gibt 60.000 Euro in nur 4 Monaten für Mobile Games aus - Eltern müssen sich deshalb von ihren kompletten Ersparnissen verabschieden
von Sebastian Zeitz
2
LEGO-Fan baut cooles Buntglasfenster mit "illegaler" Technik, ohne ein einziges Teil zusammenzustecken und 52.000 Leute feiern ihn dafür
von Eleen Reinke

Die Abstimmung läuft bis zum 18. Dezember – bis dahin könnt ihr fleißig abstimmen, eure Favoriten wählen und Kommentare schreiben.

Wir sind schon gespannt, wie die GamePro-Community abstimmt, ob es zu Überraschungen kommt und wie die Ergebnisse etwa von den Game Awards abweichen (oder eben nicht).

Die GamePro-Community Awards: Stimmt jetzt ab und wählt eure Gaming-Highlights 2025   4     1

