Fortnite: Team Fundament oder Team Eiskönig - Das bewirkt die Entscheidung, alle Belohnungen und mehr

In Fortnite müsst ihr euch mit der neuen Season für ein Team entscheiden: Eiskönig oder Fundament.

Fortnite führt mit Chapter 7 Season 2 eine komplett neue Funktion ein. Ihr könnt euch einer Fraktion anschließen und für sie Punkte sammeln. Das beeinflusst sogar, welche Belohnungen am Schluss für alle freigeschaltet werden. Ob ihr euch Team Fundament oder Team Eiskönig anschließt, bleibt natürlich euch überlassen.

Team Fundament oder Team Eiskönig: Der Fortnite-Showdown in Kapitel 7 Saison 2 stellt euch vor die Wahl

Saison 2 Kapitel 7 bringt wie gewohnt haufenweise neue Cosmetics, freischaltbare Belohnungen, Änderungen an der Map und neue Waffen. Im Fokus steht dieses Mal aber ganz klar der Showdown zwischen den beiden neuen Fraktionen Team Fundament und Team Eiskönig. Startet ihr Fortnite nach dem Update, müsst ihr euch entscheiden.

1:25 Fortnite: So funktioniert das neue Rivalen-System in Chapter 7 Season 2

Autoplay

Die Entscheidung ändert nichts am eigentlichen Spiel oder dem Gameplay, aber an den Belohnungen. Ihr könnt mit dem Battle Pass je nach gewählter Seite ein Bonus-Outfit freischalten und habt auch eine Art eigenen Battle Pass eurer Fraktion. Beispielsweise schaltet ihr je nach Team unterschiedliche neue Waffen im Laufe der Saison frei.

Das Besondere daran ist aber, dass am Schluss eine Seite als Siegerteam dasteht und entscheiden kann, welcher Outfit-Stil für alle Spieler*innen mit Battle Pass freigeschaltet wird: Frostschutz-Fundament oder Erhabener frostiger Eiskönig. Das bedeutet, dass ihr vor allem danach entscheiden solltet, welcher Style euch im Großen und Ganzen besser gefällt.

Aktuell scheint es keine Möglichkeit zu geben, auch die andere Seite freizuschalten (wir können uns aber gut vorstellen, dass sie irgendwann auch im Shop auftaucht). Ihr könnt eure Entscheidung für ein Team auch nicht mehr rückgängig machen, das steht zumindest auf der offiziellen Fortnite-Seite.

Das könnt ihr mit Team Fundament oder Team Eiskönig freischalten

Ice King’s Gauntlets - Droppt der Eiskönig in seiner Festung Frigid Fortress. Schießt Eis-Projektile oder entfesselt einen Eissturm.

- Droppt der Eiskönig in seiner Festung Frigid Fortress. Schießt Eis-Projektile oder entfesselt einen Eissturm. The Foundation’s Rift Rifle (Exotic Vector 7 DMR) - Spawnt einen Rift dort, wo eure Kugel auftrifft.

- Spawnt einen Rift dort, wo eure Kugel auftrifft. Seven Cluster Cannon - Lädt auf und feuert dann ein explosives Cluster.

- Lädt auf und feuert dann ein explosives Cluster. Seven Power Gloves - Hat zwei Funktionen, die sich mit der Zeit wieder aufladen: Primär: Dash Punch lässt euch in eine Richtung zischen und Schaden anrichten. Sekundär: Uppercut lässt euch in die Luft steigen und noch mehr Schaden machen.

- Hat zwei Funktionen, die sich mit der Zeit wieder aufladen: Slapperoni Pizza - Werft einen Pizzakarton hin, an dem ihr und eure Team-Mates sich bedienen können. Die Pizzastücke heilen und geben den Slap-Effekt.

So sammelt ihr Punkte für euer Fortnite-Team

Habt ihr euch einer Seite angeschlossen, könnt ihr an den neuen, sogenannten Rivalitäten-Bildschirmen in der Spielwelt einen persönlichen Ingame-Rivalen zum Kampf herausfordern. Erledigt ihr eure Rivalen, bekommt ihr dafür Punkte für euer Team sowie Belohnungen.

Wie funktioniert das System genau? Zu Beginn bekommt ihr erst einmal einen zufälligen Rivalen zugeteilt. Mit der Zeit werden eure Eliminierungen und der Schaden getrackt, auch über mehrere Runden hinweg. Erledigt euch ein Spieler und ihr rebooted erneut in die Runde, ist er automatisch euer Rivale. Rächt ihr euch, gibt es doppelte Punkte.

Die so freigeschalteten Rivalitätspunkte lassen sich an den neuen Rivalitäts-Ausrüstungsautomaten ausgeben. Dort bekommt ihr besonders starke Vorteile, exotische Waffen oder Upgrades, die die Seltenheitsstufe eurer Ausrüstung verbessern können.

Zusätzlich existiert auch noch eine eigene Rangliste für die Rivalen und je höher ihr darin aufsteigt, desto besser wird der Loot, den ihr an den Rivalitäts-Automaten absahnen könnt.

Zu guter Letzt gibt es außerdem eine Global Leaderboard Challenge, für die ihr euch anmelden könnt. Zu gewinnen gibt es Cosmetics und die Chance, eine PS5, Fortnite-Merchandise oder eine RTX 5080-Grafikkarte zu gewinnen.

Was haltet ihr von dem neuen Rivalitäts-System? Welchem Team werdet ihr euch anschließen?