Bis zu 7.000 Euro für offizielles Cyberpunk-Sammelkartenspiel - TCG bricht Rekord auf Kickstarter

Das Cyberpunk-Samnekarten mutiert zum riesigen Erfolg auf Kickstarter.

Das Universum von Cyberpunk erstreckt sich bekanntlich weit über das Videospiel von CD Projekt Red hinaus. Ursprünglich als Tabletop-RPG gestartet, wurde beispielsweise auch der Anime Edgerunners auf Netflix zum großen Erfolg - der schon bald in einer zweiten Staffel fortgeführt werden soll.

Darüber hinaus haben CD Projekt und das frisch gegründete Sammelkartenstudio WeirdCo bereits im Dezember ein TCG zur Marke angekündigt, das seit Mittwoch über Kickstarter finanziert wird.

Cyberpunk TCG-Kickstarter ein enormer Erfolg

Sollten ursprünglich lediglich 87.151 Euro für die Entwicklung des Sammelkartenspiels eingenommen werden, hat die Kampagne in nur wenigen Stunden nach der Veröffentlichung bereits 8.444.875 Euro eingespielt.

Ganze 11.763 Backer gaben bislang im Schnitt 718 Euro für das offizielle Cyberpunk TCG aus, was dazu führte, dass die Kampagne trotz einer Restlaufzeit von 29 Tagen bereits jetzt fast alle Stretch Goals erreicht hat.

1:22 Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels

Autoplay

Nach offiziellen Angaben auf der Kampagnen-Seite ist das Cyberpunk TCG damit schon jetzt das erfolgreichste Sammelkartenspiel auf Kickstarter.

Kein Wunder, schließlich sind einige Vorbesteller*innen sogar bereit bis zu 7.000 Euro für die höchsten Tiers zu bezahlen, die mit allerhand Zubehör wie Deckboxen und Spielmatten daherkommen.

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So spielt sich das Cyberpunkt TCG

Im kompetitiven Sammelkartenspiel stellt ihr euch eine Crew aus Edgerunnern zusammen und lasst sie gegen eine Gegner*in antreten. Im Verlauf des Spiels verbessert ihr zudem die Ausrüstung eurer Crew und schließt Missionen ab. Eine Partie soll rund 15 Minuten dauern. Mit dabei sind unter anderem bekannte Cyberpunk 2077-Figuren wie Panam, Judy oder auch Johnny.

Das Cyberpunk TCG soll Ende 2026 auf den Markt kommen.

Habt ihr Interesse an einem Kartenspiel zu Cyberpunk oder wartet ihr lieber bis zur Veröffentlichung des 2077-Nachfolgers?