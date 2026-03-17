Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe

Stardew Valley bietet nicht gerade die größte Barrierefreiheit. Ein Spieler wünscht sich eine ganz bestimmte Accessibility-Option und hofft darauf, irgendwie Kontakt zu Concerned Ape aufnehmen zu können.

David Molke
17.03.2026 | 18:00 Uhr

Stardew Valley hat zwar eine Figur im Rollstuhl, aber keine Rampen für diesen Rollstuhl, aber das nur nebenbei. Stardew Valley hat zwar eine Figur im Rollstuhl, aber keine Rampen für diesen Rollstuhl, aber das nur nebenbei.

Stardew Valley ist zwar in vielerlei Hinsicht ein echtes Vorzeige-Spiel, aber leider nicht im Bereich Accessibility beziehungsweise Barrierefreiheit (oder generell Diversität und Inklusivität, wenn wir uns die strikt binäre Geschlechter-Einteilung ansehen). Ein Fan will das zumindest ein kleines bisschen ändern.

Stardew Valley-Spieler kann die Texte nicht mehr lesen und will Concerned Ape um Hilfe bitten

Der oder die Reddit-User*in brandysnacker spielt schon seit vielen Jahren Stardew Valley. Kein Wunder, ist der Titel doch eine wirklich gelungene Farming-Sim, die regelmäßig kostenlos erweitert wird. Aber brandysnacker hat Probleme mit den Augen und kann mittlerweile nicht mehr so gut lesen.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Generell lesen geht zwar schon noch, aber nur noch dann, wenn es sich um hellen oder weißen Text auf sehr dunklem bis schwarzem Hintergrund handelt. Die Texte in Stardew Valley sehen in der Regel aber alle nicht so aus. Das macht es natürlich insgesamt ziemlich schwierig, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, Preise zu erkennen und zu verstehen, was die Dorfbewohner so alles von einem wollen beziehungsweise sagen.

Eigentlich müsste es aber nicht besonders schwierig sein, eine entsprechende Option ins Spiel einzubauen, die es ermöglicht, Text- und Hintergrundfarbe generell anzupassen. Bei Untertiteln und in vielen anderen Spielen sind solche Einstellungsmöglichkeiten Standard.

Darum will brandysnacker Conderned Ape bitten. Weil die Person aber keine Ahnung hat, wie sie den Haupt-Entwickler und Schöpfer von Stardew Valley erreichen soll, hat sie einfach einen entsprechenden Reddit-Beitrag verfasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Frage, wie Concerned Ape aka Eric Barone wohl am besten erreicht werden kann, beantworten viele andere Fans wie folgt: Der Stardew Valley-Macher sei bekannt dafür, durchaus auch immer mal wieder in den Subreddit zu schauen, ansonsten könne man ihn natürlich auch über Twitter oder per Mail anschreiben oder ins offizielle Stardew Valley-Forum posten.

Der Entwickler wurde auf jeden Fall mehrfach in den Kommentaren getaggt, also heißt es jetzt Daumen drücken.

Mehr:
Stardew Valley-Fan will im Koop nur eine Hütte verschieben, sperrt damit aber seine Frau drei Tage lang ein – doch die Community schreitet zur Rettung
von Maximilian Franke
"Das nutzloseste Item ever": Stardew Valley-Fans fragen sich, warum es die Holzhackmaschine gibt – aber so sinnlos ist sie gar nicht
von David Molke
Stardew Valley-Fan baut den Steinbruch mit 16 Iridium-Sprinklern aufwendig zu großem Beet aus und stellt dann erst fest: Man kann da gar nix anpflanzen
von David Molke

In den Kommentaren empfehlen viele andere Fans ansonsten auch noch Mods für mehr Barrierefreiheit in Stardew Valley oder die Zoom-Funktion auf der Nintendo Switch. Aber anstatt sich selbst irgendwie helfen zu müssen, wäre eine richtige, offizielle Option natürlich am besten. Es gibt eine ganze Menge Accessibility-Standards, die Stardew Valley nicht bietet (wie zum Beispiel einen Modus mit stärkerem Kontrast).

Welche Barrierefreiheits-Einstellungen habt ihr beim Stardew Valley-Spielen schon vermisst?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 59 Minuten

Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe

vor 2 Tagen

Stardew Valley-Fan will im Koop nur eine Hütte verschieben, sperrt damit aber seine Frau drei Tage lang ein – doch die Community schreitet zur Rettung

vor 3 Tagen

"Das nutzloseste Item ever": Stardew Valley-Fans fragen sich, warum es die Holzhackmaschine gibt – aber so sinnlos ist sie gar nicht

vor 3 Tagen

Stardew Valley-Fan baut den Steinbruch mit 16 Iridium-Sprinklern aufwendig zu großem Beet aus und stellt dann erst fest: Man kann da gar nix anpflanzen

vor einer Woche

Stardew Valley Update 1.7: Alle bekannten Infos zum Release und mehr des großen Patches
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab morgen in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker

vor 3 Minuten

Jellycat: 20 exklusive Plüschtiere ab morgen in der neuen Space Kollektion - Alle Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker
Cyberpunk 2077 wird auf der PS5 Pro noch eine Spur schöner - Upgrade wird schon bald kommen

vor 11 Minuten

Cyberpunk 2077 wird auf der PS5 Pro noch eine Spur schöner - Upgrade wird schon bald kommen
Auf Steam sind zwei Spiele mit dem exakt selben Namen direkt nacheinander erschienen - und die Entwickler reagieren perfekt auf diesen unfassbaren Zufall

vor 26 Minuten

Auf Steam sind zwei Spiele mit dem exakt selben Namen direkt nacheinander erschienen - und die Entwickler reagieren perfekt auf diesen unfassbaren Zufall
Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe
mehr anzeigen