Stardew Valley-Fan zockt das Spiel seit 10 Jahren, jetzt braucht er aber ein wichtiges Barrierefreiheits-Feature, das fehlt - und hofft auf die Hilfe von ConcernedApe

Stardew Valley hat zwar eine Figur im Rollstuhl, aber keine Rampen für diesen Rollstuhl, aber das nur nebenbei.

Stardew Valley ist zwar in vielerlei Hinsicht ein echtes Vorzeige-Spiel, aber leider nicht im Bereich Accessibility beziehungsweise Barrierefreiheit (oder generell Diversität und Inklusivität, wenn wir uns die strikt binäre Geschlechter-Einteilung ansehen). Ein Fan will das zumindest ein kleines bisschen ändern.

Stardew Valley-Spieler kann die Texte nicht mehr lesen und will Concerned Ape um Hilfe bitten

Der oder die Reddit-User*in brandysnacker spielt schon seit vielen Jahren Stardew Valley. Kein Wunder, ist der Titel doch eine wirklich gelungene Farming-Sim, die regelmäßig kostenlos erweitert wird. Aber brandysnacker hat Probleme mit den Augen und kann mittlerweile nicht mehr so gut lesen.

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Generell lesen geht zwar schon noch, aber nur noch dann, wenn es sich um hellen oder weißen Text auf sehr dunklem bis schwarzem Hintergrund handelt. Die Texte in Stardew Valley sehen in der Regel aber alle nicht so aus. Das macht es natürlich insgesamt ziemlich schwierig, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, Preise zu erkennen und zu verstehen, was die Dorfbewohner so alles von einem wollen beziehungsweise sagen.

Eigentlich müsste es aber nicht besonders schwierig sein, eine entsprechende Option ins Spiel einzubauen, die es ermöglicht, Text- und Hintergrundfarbe generell anzupassen. Bei Untertiteln und in vielen anderen Spielen sind solche Einstellungsmöglichkeiten Standard.

Darum will brandysnacker Conderned Ape bitten. Weil die Person aber keine Ahnung hat, wie sie den Haupt-Entwickler und Schöpfer von Stardew Valley erreichen soll, hat sie einfach einen entsprechenden Reddit-Beitrag verfasst:

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Die Frage, wie Concerned Ape aka Eric Barone wohl am besten erreicht werden kann, beantworten viele andere Fans wie folgt: Der Stardew Valley-Macher sei bekannt dafür, durchaus auch immer mal wieder in den Subreddit zu schauen, ansonsten könne man ihn natürlich auch über Twitter oder per Mail anschreiben oder ins offizielle Stardew Valley-Forum posten.

Der Entwickler wurde auf jeden Fall mehrfach in den Kommentaren getaggt, also heißt es jetzt Daumen drücken.

In den Kommentaren empfehlen viele andere Fans ansonsten auch noch Mods für mehr Barrierefreiheit in Stardew Valley oder die Zoom-Funktion auf der Nintendo Switch. Aber anstatt sich selbst irgendwie helfen zu müssen, wäre eine richtige, offizielle Option natürlich am besten. Es gibt eine ganze Menge Accessibility-Standards, die Stardew Valley nicht bietet (wie zum Beispiel einen Modus mit stärkerem Kontrast).

Welche Barrierefreiheits-Einstellungen habt ihr beim Stardew Valley-Spielen schon vermisst?