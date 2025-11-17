PlayStation-Fan ging vor 25 Jahren mit seinem PS2-Unboxing viral - Heute ist er 54 und erzählt, was mit der PS2 von damals passiert ist

Wenn ihr in den letzten drei Jahren auf Social Media unterwegs wart, dann wird euch dieser Mann bekannt vorkommen.

Auf Social Media taucht immer mal wieder ein Video aus den frühen 2000ern auf. Ein Mann in einem grünen Pulli packt glücklich seine brandneue PlayStation 2 aus und schließt sie zum ersten Mal an. In vielen älteren Spieler*innen löst dieser kurze Clip sofort tiefe Nostalgie aus. Erinnerungen an eine Zeit, in der alles einfacher schien.

Doch wo kommt dieser Clip eigentlich her – und viel interessanter: Was macht der Mann namens Dan heute?

Eine spontane Aktion um Mitternacht

Der kurze Clip, den ihr vermutlich schon auf X, TikTok oder Reddit gesehen habt, stammt aus einem längeren Video, das vor drei Jahren auf dem YouTube-Kanal Vampire Robot hochgeladen wurde und inzwischen fast eine Million Views hat.

Es handelt sich um einen Reupload eines Beitrags aus der Sendung World News Tonight, die damals den Launch der PS2 – vor inzwischen 25 Jahren – begleitet hat. Die Reporter wollten erklären, warum erwachsene Menschen sich mitten in der Nacht für ein "Kinderspielzeug" anstellten.

Dabei kam das Kamera-Team zufällig mit einem Paar in der Warteschlange ins Gespräch und fragte spontan, ob sie filmen dürften, wie sie die PlayStation zu Hause auspacken.

Dan und Michelle sagten zu – und bekamen so ihre zehn Minuten im Rampenlicht. Über zwei Jahrzehnte später ist ihr Clip wieder im Internet gelandet und lässt heute viele Menschen über 30 einen Moment nacherleben, der für eine ganze Generation prägend war.

Gamer auch nach 25 Jahren

Weil der Clip ständig wieder auf Social Media auftaucht – und die beiden im Video ihre Namen nennen – bemerkten Freunde schnell, dass Dan und Michelle plötzlich kleine Internetstars geworden waren.

Dan ließ es sich nicht nehmen, einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Dort erzählt er, wie das Video damals entstanden ist, spricht über seine Familie – und natürlich über Gaming.

Am schönsten: Die beiden sind immer noch zusammen und wirken genauso verliebt wie damals, als sie Hand in Hand aus dem GameStop marschierten. Dan spielt auch heute noch, hat aber nach der PS4 aufgehört, sich weiter Konsolen zu kaufen.

Die PS2 aus dem Clip besitzt er übrigens nicht mehr. Er hat sie zusammen mit rund 100 Spielen an eine Familie verkauft, die verzweifelt nach einem Geburtstagsgeschenk für ihren Sohn suchte. Manchmal hätte er sie gern zurück, ist aber froh, dass er jemand anderen damit glücklich machen konnte.

Warum der Clip gerade jetzt so relevant ist

Warum bewegt ein 25 Jahre alter Fernsehbeitrag heute wieder so viele Menschen?

Vielleicht, weil er an eine Zeit erinnert, in der Gaming "leichter" war. Ohne Social Media, ohne Vorab-Verrisse – eine Zeit, in der man einfach ein neues Gerät ausgepackt und voller Vorfreude die ersten Spiele ausprobiert hat – ungefiltert, ohne Erwartungsdruck, ohne Algorithmus.

Ein kurzer Moment reiner Freude. Entweder allein oder mit den Menschen, die einem wichtig sind.

Was war eure erste Konsole – und wie habt ihr euch gefühlt, als ihr sie ausgepackt habt?