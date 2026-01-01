"Sieht aus wie The Witcher 4": So genial ist die Grafik von The Witcher 3 mit haufenweise Mods und dem besten PC, den es gibt

So sieht The Witcher 3 mit richtig vielen Mods auf einem Mega-Gaming-PC aus (Bild: youtube.com/watch?v=2CZa3dAmP1Q).

The Witcher 3 ist verhältnismäßig gut gealtert, was den Look und die Grafik des Open World-Hits angeht. Das verdanken wir unter anderem natürlich auch den vielen Updates, die CD Projekt RED in all den Jahren immer wieder veröffentlicht hat. Aber manche Fans kitzeln auch noch das letzte bisschen Grafik-Pracht aus dem alten Spiel.

The Witcher 3 sieht in diesem Video dank Monster-PC und richtig vielen Mods brachial gut aus

Wer die absolute Speerspitze der Gaming-Grafik mit allem Drum und Dran genießen will, muss sich für mehrere Tausend Euro eine RTX 5090-Grafikkarte gönnen.

Dazu braucht man dann natürlich noch einen möglichst potenten Prozessor wie den AMD Ryzen 7 9800X3D, schnellen Arbeitsspeicher und eine ebensolche SSD. Das alles hat der Ersteller des Videos, dazu kommen dann noch die Mods. An die The Witcher 4-Techdemo kommt es aber immer noch nicht heran:

Welche Mods genau zum Einsatz kommen, lässt sich natürlich auch haarklein nachvollziehen. Hier auf NexusMods gibt es diverse Anleitungen und Downloads rund um die genutzten Mods wie das "Witcher 3 NG RPL Beyond all Limits Reshade preset". Das steht allerdings nur Supporter*innen zur Verfügung, die den Modder auf Ko-Fi mit Geld unterstützen.

Wie die Mods und die Hardware The Witcher 3 dann in neuem Glanz erstrahlen lassen, könnt ihr euch hier in diesem 8K-Video anschauen:

Das Spiel selbst läuft hier eigentlich nur in 4K (mit meist über 120 FPS) und im Idealfall solltet ihr euch das Video auch in dieser Auflösung zu Gemüte führen. Zumindest, wenn ihr wollt, dass es seine ganze Faszination entfalten kann. Ansonsten bringt es natürlich nicht so viel, weil euch ein Großteil des besseren Looks verborgen bleibt.

Fest steht: Mit Mods und der idealen Hardware lässt sich aus dem alten Spiel noch einiges herauskitzeln. Lichtgebung, Auflösung, Texturen und Animationen sind über jeden Zweifel erhaben. Das sieht schon wirklich richtig gut aus. Erst recht, wenn wir bedenken, dass The Witcher 3 eigentlich schon 2015 veröffentlicht worden ist, also vor sage und schreibe zehn Jahren.

Gleichzeitig sieht man dieses Alter aber eben doch, und zwar auch in diesem Gameplay-Video. Selbst die besten Mods und der leistungsfähigste PC können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das hier kein aktuelles Spiel mit state of the art-Grafik ist. Schaut euch einfach mal das Wasser an. Vor allem, wenn es in Bewegung ist, wirkt das überhaupt nicht mehr zeitgemäß.

Manche Spieler*innen kommentieren auch, dass sie The Witcher 3 eigentlich genau so in Erinnerung haben (oder dass die Raytracing-Grafik des Updates eigentlich besser aussieht als die Mods hier, vor allem in Toussaint).

Vielen anderen Fans ist das aber ganz offensichtlich alles egal und sie genießen einfach die Grafik-Pracht dieses Videos. Manch einer findet sogar, dass das hier mehr nach The Witcher 4 als nach The Witcher 3 aussehen würde.

Wie seht ihr das? Wie findet ihr die hier zur Schau gestellte Grafik?