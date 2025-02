Die Sims 1 (Legacy) PC-Cheats: Unendlich Geld, Objekte frei bewegen und mehr

Falls euch der Einbrecher in Die Sims in den Ruin treibt, könnt ihr mit einem Geld-Cheat nachhelfen.

Bereits im allerersten Die Sims können wir Cheats einsetzen, um etwa uns Geld zu generieren oder Objekte frei zu platzieren. Wir listen euch hier die Cheats für die originale PC- sowie für die neu veröffentlichte Legacy-Version auf.

Cheats in Die Sims eingeben und aktivieren

Cheat-Konsole öffnen: STRG + Shift + C

STRG + Shift + C Eingegeben Cheat aktivieren: Enter

Bei der Eingabe der Cheats müssen wir allerdings ein paar Dinge beachten:

Wir können immer nur einen Cheatcode auf einmal eintragen und (de)aktivieren.

Manche Cheats erfordern zusätzliche Eingaben wie Zahlenwerte. Die möglichen Eingaben werden wir mit eckigen Klammern [ ] verdeutlichen. Beispiel: Bei [0 bis 3] könnt ihr entweder 0, 1, 2 oder 3 anhängen.

Für einige Cheats gibt es eine Entweder-oder-Eingabe in Form von [on/off]. Je nachdem, ob wir ihn aktivieren oder deaktivieren wollen, müssen wir das entsprechende Wort anhängen.

Die Sims: Geld-Cheats

rosebud - fügt 1.000 Simoleons dem Konto hinzu

Sehr nützlicher Trick: Statt immer wieder "rosebud" einzugeben, können wir auch ein ";!" für jeweils weitere 1.000 Simoleons anfügen, wodurch wir viel schneller einen gewissen Geldbetrag erhalten. Beispiel: rosebud;!;!;!;! für 5.000 Simoleons.

Die Sims: Baumodus-Cheats

move_objects [on/off] - Objekte können unabhängig vom Raster (nicht) frei bewegt und entfernt werden

- Objekte können unabhängig vom Raster (nicht) frei bewegt und entfernt werden rotation [0 bis 3] - verändert den Betrachtungswinkel

- verändert den Betrachtungswinkel draw_floorable [on/off] - (de)aktiviert das Raster im Baumodus (on ist Standard)

- (de)aktiviert das Raster im Baumodus (on ist Standard) prepare_lot - setzt Grundstücksobjekte zurück

- setzt Grundstücksobjekte zurück genable objects [on/off] - macht generierbare Objekte (nicht) sichtbar

- macht generierbare Objekte (nicht) sichtbar genable default - setzt alle generierbaren Objekte zurück

Die Sims: Livemodus-Cheats

autonomy [0 bis 100] - verändert den Grad des freien Willen des Sim (100 ist Standard)

- verändert den Grad des freien Willen des Sim (100 ist Standard) interests - zeigt die Interessen des ausgewählten Sim an

- zeigt die Interessen des ausgewählten Sim an nessie - das Ungeheuer von Loch Ness taucht in der Nachbarschaftsübersicht (Innenstadt, Altstadt, Urlaub total-Nachbarschaft) auf

Die Sims: Cheats für Spieleinstellungen

sim_speed [-1000 bis 1000] - ändert die Spielgeschwindigkeit (0 ist die normale Spielgeschwindigkeit)

- ändert die Spielgeschwindigkeit (0 ist die normale Spielgeschwindigkeit) set_hour [1 bis 24] - stellt die Uhrzeit um (z.B. 15 für 15 Uhr)

- stellt die Uhrzeit um (z.B. 15 für 15 Uhr) draw_routes [on/off] - zeigt die Wege des ausgewählten Sims (nicht) an

- zeigt die Wege des ausgewählten Sims (nicht) an bubble_tweak [beliebiger negativer/positiver Wert] - verändert die Position der Sprech- und Denkblasen über dem Kopf der Sims (0 ist der Standardwert)

- verändert die Position der Sprech- und Denkblasen über dem Kopf der Sims (0 ist der Standardwert) route_balloons [on/off] - (de)aktiviert Hinweis-Ballons

- (de)aktiviert Hinweis-Ballons sweep [on/off] - (de)aktiviert die Anzeige von Ticks

- (de)aktiviert die Anzeige von Ticks history - speichert die Familiengeschichte in einer Textdatei im Spielverzeichnis

- speichert die Familiengeschichte in einer Textdatei im Spielverzeichnis tile_info [on/off] - (de)aktiviert die Infoanzeige von Objekten (z.B. Objektnummer)

- (de)aktiviert die Infoanzeige von Objekten (z.B. Objektnummer) sim_log [begin/end] - (de)aktiviert, dass Sim-Interaktionen in eine Textdatei geschrieben werden

- (de)aktiviert, dass Sim-Interaktionen in eine Textdatei geschrieben werden log_mask [Objektnummer] - begrenzt den Sim-Log auf das jeweilige Objekt

Die Sims: Cheats für Grafikeinstellungen

draw_all_frames [on/off] - (de)aktiviert die Aufzeichnung einzelner Bilder, wodurch die Darstellung des Spiels verbessert werden kann

