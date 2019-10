Electronic Arts und Maxis haben die nächste Erweiterung für die Lebenssimulation Sims 4 angekündigt. Diese trägt den Titel "An die Uni" und verfrachtet eure Sims an den Campus einer Universität. Genauer gesagt geht es entweder an die historische Universität von Britechester oder das Foxbury Institut.

Das bietet die neue Erweiterung

Dort könnt ihr mit euren Sims dann am Studentenleben teilnehmen und habt dabei ganz Sims-typisch etliche Optionen. Zu den Features von "An die Uni" zählen:

Wahl des Wohnorts (direkt auf dem Campus oder außerhalb)

Unterschiedliche Studienfächer wie Biologie, Computerwissenschaften oder Kunstgeschichte

Je mehr der Sim lernt, desto besser stehen seine Karriere-Chancen

Teilnahme an Uni-Wettbewerben und Freizeitaktivitäten wie Saft-Pong

Wahl der Ausstattung für die Studentenbude sowie das Outfit des Studenten-Sims

Release im Dezember 2019

Mit dieser Erweiterung wird zudem endlich der Wunsch viele Sims-Fans wahr. Denn die Community wünscht sich ein solches Addon schon seit einiger Zeit. Mit der offiziellen Ankündigung bestätigt sich auch der Leak der Sims 4-Erweiterung im Microsoft Store.

Die Sims 4: An die Uni erscheint am 17. Dezember 2019 für PS4 und Xbox One, der Release der PC-Version ist bereits am 15. November 2019.