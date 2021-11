Die Sims 4 bekommt dritte offizielle Szenario-Challenge, aber nur für kurze Zeit

Die Sims 4 wird mit sogenannten Szenarien aufgepeppt und jetzt gibt es schon die erste zeitlich begrenzte Herausforderung. Die neueste und damit dritte Challenge heißt 'Zu viele Kleinkinder' und dreht sich um – richtig geraten: Viele Kleinkinder. Die neue Herausforderung ist jetzt schon online, kann komplett kostenlos gespielt werden, wenn ihr Die Sims 4 besitzt und steht euch noch bis zum 17. November zur Verfügung.

Drittes Sims 4-Szenario ist zeitlich begrenzt

Was sind das für Herausforderungen? Lange Zeit haben sich Die Sims-Fans selbst bestimmte Ziele gesteckt und die dann anvisiert. Jetzt gibt es mit den Szenarien aber endlich auch ganz offizielle Challenges im Spiel, für die noch dazu Belohnungen winken. Seit kurzem sind die ersten beiden Szenarios im Spiel und jetzt gesellt sich das dritte dazu.

Mehr zu den anderen beiden Szenarien könnt ihr hier lesen:

Mehr zum Thema Die Sims 4 bekommt mit Szenarien endlich ganz offizielle Challenges

3. Challenge ist schon da: Zusätzlich zu den beiden ersten Herausforderungen wurde jetzt auch schon die dritte Die Sims 4-Challenge eingeführt. Wie angekündigt, handelt es sich dabei um ein Szenario, das euch nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht. Ihr könnt das Szenario 'Zu viele Kleinkinder' lediglich wenige Tage spielen:

3. November bis 17. November: Zu viele Kleinkinder

Darum geht's: In 'Zu viele Kleinkinder' müsst ihr eine Horde Kleinkinder zufrieden stellen. Insgesamt drei Kids wollen von euch umsorgt werden, so dass sie zu zufriedenen Kleinkindern werden, neue Fähigkeiten erlangen und darin Level 3 erreichen. Oder, wie es EA auf der offiziellen Die Sims 4-Seite beschreibt:

"Traust du dir zu, den Bedürfnissen einer Horde Kleinkinder (3) gerecht zu werden, sodass sie Level 3 in vier Fähigkeiten erreichen und an ihrem Geburtstag das Belohnungsmerkmal "Glückliches Kleinkind" erhalten?"

Dazu müsst ihr wie bei den anderen Szenarien einen neuen Haushalt starten, was sich aber in Zukunft noch ändern soll. Geplant ist, bestimmte Challenges auch in bestehenden Savegames erledigen zu können. Die ersten drei Herausforderungs-Szenarien sollen nämlich nur der Anfang sein. In Zukunft sollen noch andere Challenges auf uns zukommen.

Wie findet ihr die Szenarios bisher?