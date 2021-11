Die Sims 4 bekommt nach Jahren endlich auch ganz offizielle Challenges

In Die Sims 4 gibt es mit den frisch angekündigten Scenarios jetzt ganz offizielle Herausforderungen im Spiel. Damit greifen die Macher*innen die langjährige Tradition unter Fans auf, sich selbst bestimmte Ziele zu stecken und sie zu erreichen. Bisher wurden zwei ganz konkrete Challenges angekündigt, in Zukunft sollen aber noch viele mehr folgen. Die ersten beiden Szenarios kommen mit dem heutigen Die Sims 4-Patch ins Spiel.

Das müsst ihr über die neuen Szenario-Herausforderungen wissen

Worum geht's? Die Sims 4 bekommt mit den Szenarios jetzt ganz offiziell Herausforderungen. Das heißt, ihr müsst in "Making Money" zum Beispiel eine Million Simoleons verdienen. Ihr startet allerdings mit genau 0,0 auf eurem Konto. Diese Challenges richten sich also ganz klar an Simmer, die nach einer zusätzlichen Herausforderung und mehr zu tun suchen.

Diese beiden Szenarios wurden angekündigt: In Making Money müsst ihr wie gesagt eure erste Million verdienen. Wie ihr dabei vorgeht, bleibt euch überlassen. Zusätzlich wurde noch eine weitere Herausforderung namens "Finding Love After a Break-Up" angekündigt. Wie genau die sich gestaltet, lässt sich bisher allerdings nur anhand des Titels mutmaßen: Es dürfte darum gehen, nach der Trennung eures Sims eine neue Beziehung einzugehen.

So funktioniert's: Ihr sollt allgemein die Wahl haben, ob ihr ein Szenario mit einem neuen Spielstand angeht, oder ob ihr ein bereits existierendes Savegame dafür nutzt. Zunächst und bei diesen beiden Szenarios wird allerdings nur die Möglichkeit zur Verfügung stehen, die Herausforderung mit einem neuen Haushalt zu starten. Ihr findet die Option in eurem Die Sims 4-Hauptmenü.

Wann geht's los? Ab heute: Die ersten beiden Szenarios werden mit dem Patch am heutigen 2. November eingeführt. Sowohl auf dem PC als auch auf PS4 und Xbox One beziehungsweise PS5 und Xbox Series S/X.

Da kommt noch mehr! Die ersten zwei Herausforderungs-Szenarien sollen nur den Anfang bilden. In Zukunft sind noch mehr geplant. Es soll die Challenges dann auch in anderen Variationen, mit anderen Themen und natürlich auch ganz anderen Zielen geben.

Im offiziellen FAQ findet ihr noch ein paar weiterführende Infos zu den Challenges. Falls ihr trotz der Neuerungen lieber weiterhin eure eigenen Herausforderungen sucht, haben wir hier eine Sammlung der Top 9 Challenges in Die Sims 4 für euch: So bringt ihr garantiert Abwechslung ins Spiel.

Was haltet ihr von den offiziellen Herausforderungen? Freut ihr euch drauf oder braucht ihr die nicht?