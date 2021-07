Die Sims 4: Gratis-Patch liefert Neuerungen aus Landhaus-Leben für alle

In der neuen Erweiterung Landhaus-Leben geht es für unsere Sims aufs Land. Dort warten nicht nur Kühe, Riesenkürbisse und diebische Füchse auf uns, sondern auch das gemeinsame Kochen mit Kindern und das neue Teich-Tool. Dank eines Patches kommen nicht nur Besitzer*innen des Sims 4-Erweiterungspacks in den Genuss einiger der Funktionen, sondern kommen gratis für alle.

Wann erscheint der Gratis-Patch? Der Patch erscheint noch vor dem Release der Erweiterung Landhaus-Leben, also vor dem 22. Juli um 19 Uhr. Wir gehen davon aus, dass es bereits am 20. Juli soweit sein wird.

Mehr Aktivitäten für Kinder und hübsche Gewässer

EA und Maxis liefern nicht nur immer wieder neue Erweiterungen für Die Sims 4 ab, sondern spendieren der Community einige Funktionen daraus auch gerne mal mit einem kostenlosen Patch. So auch mit Landhaus-Leben, das einige seiner Neuerungen im Pre-Patch mit dem Basisspiel teilt.

Auf was sich die Community freuen darf, wurde unter anderem in Livestreams bereits angerissen. Hier haben wir die großen Neuerungen für euch, die wir demnächst erwarten dürfen:

Kalender für alle: Der Kalender, der mit dem Erweiterungspack Jahreszeiten eingeführt wurde, ist nun in einer abgespeckten Version für alle verfügbar und enthält Geburtstage und andere allgemeine Events.

Der Kalender, der mit dem Erweiterungspack Jahreszeiten eingeführt wurde, ist nun in einer abgespeckten Version für alle verfügbar und enthält Geburtstage und andere allgemeine Events. Angepasstes Notizbuch: Das neue Notizbuch zeigt uns erforschte Sachen nun übersichtlicher an (z.B. Fische, die wir beim Angeln entdeckt haben).

Das neue Notizbuch zeigt uns erforschte Sachen nun übersichtlicher an (z.B. Fische, die wir beim Angeln entdeckt haben). Neue Frisur für Erwachsene und Kinder

Kinder können bei der Gartenarbeit helfen: Kinder können auch mit Pflanzen reden, dafür sind andere Aktionen wie das Sprühen gegen Insekten nicht möglich. Ein erwachsener Sim eine hoher Garten-Fähigkeit kann Kinder das Gärtnern beibringen, was die Motorik ausbaut.

Kinder können auch mit Pflanzen reden, dafür sind andere Aktionen wie das Sprühen gegen Insekten nicht möglich. Ein erwachsener Sim eine hoher Garten-Fähigkeit kann Kinder das Gärtnern beibringen, was die Motorik ausbaut. In der Gruppe mit Kindern kochen: Wir können mit bis zu fünf Sims gemeinsam Kochen. Dazu zählen auch Kinder, die nebenbei die Motorik-Fähigkeit ausbauen.

Wir können mit bis zu fünf Sims gemeinsam Kochen. Dazu zählen auch Kinder, die nebenbei die Motorik-Fähigkeit ausbauen. Zwei neue Gemälde stehen zur Auswahl, die von Künstler*innen aus der LGBTQ+-Community stammen.

Grundstücksherausforderungen: Neben Grundstücksmerkmale kommen Herausforderungen ins Spiel, dieVorteile bringen. Während in Landhaus-Leben "Rustikales Leben" und "Wilde Füchse" aktiviert werden können, wurde das bereits vorhandene Merkmal "Abseits des Netzes" zu einer Herausforderung umgewandelt, bei der wir ohne Strom und Wasser leben.

Neben Grundstücksmerkmale kommen Herausforderungen ins Spiel, dieVorteile bringen. Während in Landhaus-Leben "Rustikales Leben" und "Wilde Füchse" aktiviert werden können, wurde das bereits vorhandene Merkmal "Abseits des Netzes" zu einer Herausforderung umgewandelt, bei der wir ohne Strom und Wasser leben. Wasser-Tool: Mit dem Tool können wir frei heraus Teiche und Seen erstellen, die wir mit Dekoobjekten für Außengewässer schmücken können. Es ist möglich in den Gewässern zu planschen, richtig schwimmen können Sims darin aber nicht.

Angepasster Baumodus: Pools und Brunnen bilden nun eine Kategorie und beim Gelände-Tool wurden die Pinselgrößen angepasst.

Pools und Brunnen bilden nun eine Kategorie und beim Gelände-Tool wurden die Pinselgrößen angepasst. "Kamera zentrieren" ermöglicht durch einen Aktion auf einen Sim im Beziehungsmenü die direkte Zentrierung auf diesen.

ermöglicht durch einen Aktion auf einen Sim im Beziehungsmenü die direkte Zentrierung auf diesen. Kein Ärger mehr mit Move Objects On: Bei importierten Grundstücke aus der Galerie, die mit dem Cheat "Move objects on" erstellt wurden, verschieben sich die damit frei platzierte Objekte nicht mehr. Es bleibt also alles an seinen Platz, wie es vorgesehen war.

Die vollständige Patch Notes stehen noch aus. Sobald diese vorhanden sind, werden wir sie an dieser Stelle nachliefern.

Die Sims 4: Landhaus-Leben

Wer voll ins Landhaus-Leben eintauchen will, kann das ab dem 22. Juli um 19 Uhr mit dem neuen Erweiterungspack auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC tun. Darin können wir Kühe, Lamas und Hühner halten, kleine Acker bestellen, am Dorfleben teilnehmen, Sticken und uns mit wilden Tieren anfreunden. Ein vollumfängliches Farming-Erlebnis wie in Stardew Valley dürft ihr hier zwar nicht erwarten, aber zum Selbstversorger können unser Sims damit allemal werden.

Worauf freut ihr euch im Gratis-Patch am meisten?