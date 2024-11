"So verstörend": Die Sims 4-Glitch zeigt, wie der Sensenmann unter seiner Kapuze aussieht

Normalerweise trägt der Sensenmann eine dunkle Kapuze.

Der Sensenmann gehört seit dem allerersten Erweiterungspack für das erste Die Sims-Spiel fest zur Reihe dazu. Stirbt ein Sim, erscheint er und schnappt sich die Seele der oder des Verstorbenen.

Seine Darstellung wurde von Spiel zu Spiel leicht geändert, er trägt aber immer eine Kutte und eine dunkle Kapuze, die sein Gesicht komplett verhüllt. Durch einen Glitch oder mithilfe von Cheats kann diese Kapuze allerdings auch abgenommen werden. Und ihr könnt dem Tod ins Gesicht lachen.

5:07 Die Sims 4: Leben und Tod zeigt das Leben als Geist, Wiedergeburt und mehr im Gameplay-Trailer!

So sieht der Sensenmann aus

Vor wenigen Tagen hat der User mit dem Namen BbGhoul666 im Subreddit von Sims 4 einen Post geteilt. Dieser zeigt zwei Bilder aus dem Spiel. Zu sehen ist der Sensenmann, allerdings fehlt seine Kapuze! Durch einen Glitch ist sein Gesicht zu sehen, zudem fehlen ihm die Schultern und die Arme. Und ohne Kapuze sieht er gar nicht mehr so unheimlich aus.

Aber seht am besten selbst:

Es gibt allerdings noch einen Weg, dem Sensenmann seine Kapuze auszuziehen. Mithilfe von Cheats kann er nämlich der Familie hinzugefügt werden und dann im CAS (Create a Sim) angezeigt werden. Ändert man dort dann seine Frisur, ist ebenfalls das Gesicht zu sehen.

Das beweist dann auch, dass der Screenshot von BbGhoul666 aus einem älteren Spielstand stammt. In Vorbereitung auf das 'Leben & Tod'-Erweiterungspack haben die Entwickler*innen nämlich auch heimlich das Gesicht des Sensenmanns geändert. Ein weiterer Post vom User allinsimstime zeigt das neue Gesicht:

Und dieses neue Gesicht kommt offenbar gut an. In den Kommentaren unter dem Post sprechen die User von einem saftigen Glow Up und gehen schon in die Familienplanung mit dem Kuttenträger. Ob der Tod als Vater so eine gute Wahl ist, ist natürlich eine andere Frage.

Es gibt übrigens auch einen Weg, den "neuen" Sensenmann in einen alten Spielstand zu übertragen. Passenderweise muss dafür nur der alte Sensenmann umgelegt werden. Er regeneriert sich dann mit dem neuen Gesicht.

Welche Version des Sensenmanns gefällt euch besser?