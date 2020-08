Die Sims 4 bekommt Star Wars-DLC - mit allem, was dazugehört

Ein Leak durch ein Icon im Sims 4-Menü hatte es im Vorfeld bereits angedeutet: EAs Lebenssimulation erhält tatsächlich einen Star Wars-DLC.

Wann erscheint der Star Wars-DLC? Am 8. September 2020 für PS4, Xbox One und den PC.

Journey to Batuu bzw. Reise nach Batuu heißt das kommende Gameplay-Pack, das sich im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2020 in einem ersten Trailer zeigt:

Das steckt im Sims 4-Addon Reise nach Batuu

wir reisen auf den Planeten Batuu und lernen die Alien-Bewohner kennen

wir kleiden unsere Sims im Stile bekannter Star Wars-Figuren

unser Sim erhält sogar ein eigenes Lichtschwert. Dazu müssen wir die einzelnen Bestandteile sammeln und können sie dann zu einer eigenen Waffe zusammenbauen

wir gestalten unseren eigenen Droiden (!)

unsere Sims können Deko und Rezepte von Batuu mit nach Hause auf die Erde nehmen, darunter unser Lichtschwert, mit dem wir vor anderen Sims herumfuchteln können, um ihnen unsere Kampfkünste vorzuführen

Infos zur Story: In Journey to Batuu kämpfen die Rebellen, die First Order und Schurken um die Vorherrschaft auf dem Planeten. Und mit unseren Sims können wir dabei Einfluss nehmen und entscheiden, wer von diesen Parteien die Oberhand gewinnt. Dazu schließen wir Herausforderungen und Missionen ab, die wiederum das Machtverhältnis verschieben. Zudem schalten wir dabei lukrative Belohnungen wie Zugriff auf den Sternenjäger und coole Star Wars-Outfits frei.

Gemeinsame Sache mit Kylo Ren oder Rey? Nach Abschluss von Missionen verdienen wir außerdem Rufpunkte. Haben wir genügend eingesackt, können wir uns mit den Anführern der entsprechenden Parteien verbünden: Schließen wir uns Kylo Ren oder doch lieber Rey an?