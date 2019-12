Top 9 Challenges für Die Sims 4: So bringt ihr Abwechslung ins Spiel

Wir haben für euch neun Favoriten aus einer Vielzahl möglicher Challenges für Die Sims 4 herausgesucht, damit ihr euer Sims-Spiel einmal auf ganz andere Weise kennenlernt.

Was sind Challenges?

Zwar gibt es schon mit dem Grundspiel Die Sims 4 schon reichlich Inhalte zum ausprobieren, bauen und entdecken. Für ein neues Spielerlebnis ganz abseits vom Kauf neuer Erweiterungspacks haben Sims-Fans allerdings bereits seit dem ersten Teil der Reihe Challenges entwickelt, die sie sich und anderen Spielern stellten.

Dabei konzentrieren sich die Challenges auf einen bestimmten Spielstil: Für manche müsst ihr über Generationen hinweg Nachkommen pflegen, andere konzentrieren sich auf ein bestimmtes Merkmal.

Wieder andere zwingen euch, ganz abseits des üblichen Job-Freizeit-Musters zu spielen oder stellen euch eine Bau-Herausforderung - wir haben für jeden Geschmack etwas in unserer Liste! Wenn ihr für eine Challenge ein bestimmtes Addon benötigt, ist das extra markiert.

1. 100 Baby-Challenge

Autor/in: Ashleigh852

Addon nötig: nein

Thema: Kinder bekommen & Kinder aufziehen

Darum geht's: Wenn ihr verrückt nach Nachwuchs in der Sims-Welt seid, ist die 100 Baby-Challenge genau das Richtige für euch. Sie ist nicht nur eine der bekanntesten Challenges im Sims-Fandom, sondern stellt auch eure organisatorischen Fähigkeiten auf eine harte Probe.

Was ihr machen müsst

Erstellt euch als "Matriarchin" zunächst einen schwangerschaftsfähigen Sim der Altersstufe "junger Erwachsener" ganz nach eurem Belieben. Lasst diesen mit dem regulären Startguthaben auf ein Wohngrundstück eurer Wahl einziehen.

Stellt danach die normale Alterung und Alterung für NPCs ein, damit ihr immer genug mögliche Samenspender-Townies parat habt. Die Nutzung von Belohnungstränken und anderer Mittel, um Sims vor dem Tod zu bewahren oder deren Lebensspanne zu verlängern, ist verboten. Belohnungsmerkmale wie "betörend", "guter Küsser" oder "fruchtbar" sind erlaubt.

Die Matriarchin darf Jobs annehmen, die sie zuhause erledigen kann (beispielsweise Freelancer-Arbeiten, etc.), aber keine Arbeit, für die sie ihr Zuhause verlassen müsste. Solange sie im empfängnisbereiten Alter ist, darf die Matriarchin nicht heiraten. Sobald sie keine Kinder mehr bekommen kann (als Seniorin), übernimmt ihre jüngste Tochter die Aufgabe, Kinder zu bekommen. Wird die Matriarchin zur Seniorin und ihr habt keine Tochter parat, verliert ihr die Challenge!

Für den Fortschritt der Challenge sucht ihr euch einen beliebigen Samenspender-NPC und lasst eure Matriarchin schwängern. Kinder dürft ihr selbsttätig altern, sobald folgende Bedingungen erfüllt sind: Babys müssen die Nachricht erhalten, dass sie Geburtstag haben. Kleinkinder müssen Level 3 bei allen Kleinkind-Fähigkeiten erreicht haben. Kinder und Teenager müssen eine 1 in der Schule haben. Sobald ein Kind das Alter "junger Erwachsener" erreicht, zählt es in die Challenge mit ein.

Kinder dürfen nicht vom Sozialamt abgeholt werden oder durch euer Betreiben sterben. Samenspender dürfen nicht im Haushalt einziehen oder auf sonstige Weise zum Lebensunterhalt der Matriarchin und ihrer Kinder beitragen.

Jedes Kind muss von einem anderen Samenspender stammen, lasst Merkmale und Geschlecht der Kinder durch das Spiel auswürfeln. Eure Matriarchin darf sich Hilfsdienste wie Gärtner, Hausmädchen und den Reparaturdienst leisten, aber keine Kinderbetreuung - Die Kindererziehung bleibt allein der Matriarchin überlassen!

Challenge erschweren:

lasst die Matriarchin keinerlei Job annehmen und verlasst euch ausschließlich auf den Ertrag künstlerischer Berufe

lasst Kinder und Teenager keinerlei Beitrag zum Familieneinkommen leisten

wenn ihr das Erweiterungspack "Elternfreuden" habt, lasst Teenager erst altern, wenn mindestens zwei positive Zusatzmerkmale durch maximierte Charakterwerte erreicht werden

2. Asylum Challenge

Autor/in: simswithcheese

Addon nötig: nein

Thema: alternatives Geldverdienen, skurrile Wohngemeinschaft

Darum geht's: Während dieser Challenge ist euer Sim mit sieben weiteren Sims in eine heruntergekommene, geschlossene Anstalt geraten und soll dort dennoch das von euch gewählte Bestreben erfüllen. Hier seid ihr auf Bestreben beschränkt, die keine Reisen, Kinderkriegen und Hochzeiten erfordern.

Was ihr machen müsst

Erstellt auf einem Grundstück ein bis auf ein kleines Tor komplett eingezäuntes Gebäude, in dem es nur 5 Schlafplätze (Doppelbetten zählen als 2 Schlafplätze!), 6 Sitzmöglichkeiten (ein Zweier-Sofa zählt als 2 Sitzgelegenheiten) und nur ein Möbelstück gibt, auf dem ein Sim ein Nickerchen halten kann.

Es darf nur ein Waschbecken, eine Toilette, eine Dusche oder Badewanne, einen Kühlschrank und den billigsten Herd geben, aber keine Alarmanlagen. Es sind außer einem Bücherregal nur 5 Gegenstände erlaubt, die Fähigkeiten verbessern können. Bis auf Pflanzen, Lampen und Außendeko muss alles im Haus platziert werden.

Nach abgeschlossenem Hausbau dürfen nur 100 Simoleons in der Haushaltskasse bleiben, nutzt dafür den Cheat "money 100" (nach "testingcheats true") in der Kommandozeile, der freie Wille eurer Sims muss aktiv sein.

Erstellt nun euren Challenge-Sim und seine sieben Mitbewohner, die alle das Merkmal "Wahnsinnig" haben müssen. Die künftigen Mitbewohner müssen zusätzlich mindestens eines der Merkmale "Böse", "Faul", "Chaot", "Hitzkopf" oder "Düster" haben, den Rest wählt ihr selbst aus.

Während der Challenge dürft ihr nur euren Sim selbst steuern. Gelegenheiten, bei denen dieser das Grundstück verlassen kann, dürfen nicht angenommen werden. Als Insasse einer Anstalt sind natürlich auch normale Jobs und Nebenjobs verboten, euer Sim muss also versuchen, sich selbst und alle anderen durch Fähigkeiten durchzubringen.

Die Challenge ist gewonnen, wenn euer Sim sein Bestreben erfüllt hat.

Challenge erschweren:

weniger Sitz- und Schlafplätze in der "Anstalt"

euer Sim muss zu mindestens zwei Mitbewohnern gleichzeitig eine romantische Beziehung unterhalten

3. Schwarze Witwe-Challenge

Autor/in: unbekannt

Addon nötig: nein

Thema: Romantische Beziehungen, verschiedene Todesarten

Darum geht's: Diese Challenge ist ein echter Klassiker und lässt euren gewählten Sim etwas makaber zum Reihen-Seitenspringer und Mörder werden.

Was ihr machen müsst

Erstellt euch zuerst einen Sim-Mann oder eine Sim-Frau in der Altersstufe "Junger Erwachsener" ganz nach eurem Geschmack.

Dieser Sim sollte das Merkmal "Romantisch" besitzen, alle anderen Merkmale wählt ihr frei aus. Lasst eure künftigen schwarzen Witwe in einer beliebigen Nachbarschaft einziehen, eine Karriere zum Geldverdienen darf dieser Sim aber nicht annehmen. Sucht euch stattdessen mit eurer schwarzen Witwe einen Townie für eine Beziehung und heiratet diesen.

Der neue Ehepartner darf einer Arbeit nachgehen und muss im Haus der schwarzen Witwe leben. Lacht euch dann mit der schwarzen Witwe einen Liebhaber oder eine Liebhaberin an und lasst diesen ebenfalls im Haus einziehen.

Lasst den Witwen-Sim und den Liebhaber romantisch interagieren, bis der aktuelle Ehemann oder die Ehefrau diese bei ihrem Tun erwischen. Sorgt dann dafür, dass der Ehemann oder die Ehefrau stirbt und stellt den Grabstein im Vorgarten auf. Ihr gewinnt die Challenge, wenn ihr den zehnten Grabstein aufgestellt habt.

Challenge erschweren:

wählt das Merkmal "Nicht kokett" für die schwarze Witwe

jeder Ehepartner muss auf eine andere Art ums Leben gekommen sein

sorgt dafür, dass die schwarze Witwe bei jedem Ehepartner ein Kind als Nachkommen hat

4. Rags to Riches-Challenge

Autor/in: SimishGamer

Addon nötig: nein

Thema: alternatives Geldverdienen, Hausbau, Reichtum

Darum geht's: Bei dieser Challenge bringt ihr einen obdach- und mittellosen Sim zu wohlverdientem Reichtum, der in einem prächtigen Haus zur Schau gestellt werden soll.

Was ihr machen müsst

Erstellt euch zunächst einen Sim der Altersstufe "Junger Erwachsener" mit beliebigen Merkmalen und dem Bestreben "Herrenhaus-Baron/Baronesse". Dann lasst ihr diesen auf einem leeren Baugrundstück eurer Wahl einziehen.

Nutzt danach den Cheat "Cash 0" – wie Sims 4-Cheats auf PS4 & Xbox One funktionieren, erklären wir euch hier. Mit diesem Cheat macht ihr euren Sim ab sofort mittellos. Dieser Sim darf keiner Arbeit nachgehen, auch keinem Teilzeitjob. Weitere Sims als Mitbewohner auf dem Grundstück sind verboten. Auf dem eigenen Grundstück darf euer Sim keine Pflanzen anbauen.

Stattdessen verdient ihr den Lebensunterhalt eures Sims durch das Sammeln von Gestein, Früchten, Fischen, etc. und den Verkauf dieser Gegenstände. Daneben nutzt ihr öffentliche Auftritte, gemalte Bilder an öffentlichen Staffeleien und so weiter für Extra-Simoleons.

Alle weiteren Bedürfnisse muss euer Sim ebenfalls an öffentlichen Orten decken, bis ihr genug Geld angespart habt, um euch ein Haus mit der entsprechenden Ausstattung zu bauen. Ziel der Challenge ist es, mit diesem Sim alleine alle Ziele des Bestrebens "Herrenhaus-Baron/Baronesse" zu erfüllen.

Challenge erschweren:

verzichtet auf künstlerische Fähigkeiten als mögliche Geldquelle

gebt dem Challenge-Sim Merkmale wie "Hitzkopf", "Faul", "Materialistisch", "Ordentlich"

5. Wolf Pack-Challenge

Autor/in: Lilsimsie, Hasty, Steh0sims

Addon nötig: Hunde und Katzen

Thema: Haustieraufzucht, alternatives Geldverdienen

Darum geht's: Diese Challenge konzentriert sich auf das Lebens eines Sims mit sechs Hunden - und einem bösartigen Waschbär, der ordentlich Trubel mitbringt!

Was ihr machen müsst

Erschafft euch einen beliebigen Sim mit dem Merkmal "Hundefreund" und dem Bestreben "Tierfreund". Die anderen Merkmale bleiben euch überlassen, zu empfehlen sind aber "Liebt die Natur" und "Einzelgänger".

Erstellt dann als weitere Haushaltsmitglieder sechs beliebige Hunde, die alle das Merkmal "Jäger" haben, die beiden anderen Merkmale pro Tier sucht ihr selbst aus. Als achtes und letztes Haushaltsmitglied bastelt ihr euch eine Katze in Waschbäroptik, die ihr "Waschbär" nennt. Dieser gebt ihr eher anstrengende/böse Merkmale wie beispielsweise "territorial", "verzogen" oder "Vielfraß".

Der Lebenszyklus des "Waschbärs" ist auch euer Zeitlimit: Stirbt das Tier, ist die Challenge vorüber.

Planiert das Gemeinschaftsgrundstück "Seegras-Zuflucht" auf der Seegras-Insel in Brindleton Bay und widmet es dann als Wohngrundstück um. Lasst euren tierischen Haushalt dort einziehen und löscht mit dem Cheat "money 2000" in der Kommandozeile (nach "testingcheats true") alle Geldmittel eures Sims bis auf ein Startgeld von 2000 Simoleons.

Euer Sim darf keine Arbeit annehmen und muss seinen Lebensunterhalt durch den Anbau von Pflanzen, angeln und den Verkauf von Sammelgegenständen bestreiten - künstlerische Tätigkeiten sind verboten. Schickt also die Hunde regelmäßig auf die Jagd!

Ziel der Challenge ist es, noch zu Lebzeiten des "Waschbärs" ein Haus im Gesamtwert von 50.000 Simoleons aufzubauen.

Challenge erschweren:

gebt mindestens drei Hunden die zusätzlichen Merkmale "aggressiv" und "stur"

gebt eurem Sim zusätzliche Merkmale wie "gesellig", "materialistisch" oder "faul"

streicht entweder Gartenarbeit oder Angeln aus den möglichen Geldverdienen-Optionen

