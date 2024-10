Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2: Alle Informationen zum Release, Manga-Status und alles, was wir bisher wissen

Die Abenteuer und Mysterien rundum den Kaiserhof mit Jinshi und MaoMao gehen weiter. (Bild: © Toho Animation / OLM)

Nach dem Fantasy-Animes "Frieren" ist auch die erste Staffel des Mystery-Animes "Die Tagebücher der Apothekerin" ein großer Erfolg. Beide Serien zählen zu den beliebtesten Seasonal-Animes der letzten Wintersaison.

Entsprechend hat Die Tagebücher der Apothekerin Fans nicht lange auf eine Ankündigung von Staffel 2 warten lassen. Noch am selben Tag (23. März 2024), als die letzte Folge der ersten Staffel ausgestrahlt wurde, bestätigten offizielle Quellen eine Fortsetzung des beliebten Animes.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, findet ihr hier alle wichtigen Informationen zur kommenden zweiten Staffel von Die Tagebücher der Apothekerin.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, falls sich Informationen ändern. Schaut also immer wieder vorbei. Update am 22. Oktober 2024: Es gibt endlich ein Releasedatum für die zweite Staffel.

Release - Wann erscheint Die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2?

Wann erscheint die neue Staffel? 10. Januar 2025

Der offizielle X-Account der Anime-Serie kündigte am 22. Oktober 2024 den Starttermin der zweiten Staffel an. Am 10. Januar 2025 soll bereits die erste Folge der zweiten Season veröffentlicht werden. Ob es sich hierbei wieder um einen Simulcast oder die erste Episode verzögert bei Streaminganbieter erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Im unteren Beitrag könnt ihr das neue Promo-Video zur nächsten Staffel anschauen:

Streaming-Dienst: Wo kann ich Staffel 2 schauen?

Anbieter: Crunchyroll

Da die erste bereits auf Crunchyroll läuft, wäre es nicht überraschend, dass auch die zweite Staffel wieder auf dem Streaming-Anbieter ausgestrahlt wird.

Synchronisation - Kann ich den Anime auf Deutsch schauen?

Vertonung: Vermutliche Fortsetzung der deutschen Vertonung und japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln

Die erste Staffel erhielt mit einer leichten Verzögerung eine deutsche Synchronisation für alle 24 Folgen. Dass die zweite Staffel ebenfalls nach der Veröffentlichung der japanischen Synchronisation eine deutsche Verfassung bekommen wird, ist also sehr hoch.

Story - Worum geht es in Staffel 2 von Die Tagebücher der Apothekerin?

Episodenanzahl: Zwischen 12 und 24 Folgen

Zwischen 12 und 24 Folgen Episodendauer: Zwischen 20 und 24 Minuten

Anime-Staffeln schwanken generell zwischen 12 und 24 Folgen. In den meisten Fällen wird eine Staffel in zwei Hälften aufgeteilt und hat dann jeweils 12 bis 16 Folgen pro Hälfte. Da Die Tagebücher der Apothekerin bereits 24 Folgen in der ersten Staffel hatte, könnte auch die zweite Staffel 24 Episoden umfassen.

Sollten die Studios sich dazu entschließen, die nächste Staffel aufgrund der Handlung kürzer zu halten, könnte es auf lediglich 12 Folgen hinauslaufen.

Hier könnt ihr den Ankündigungstrailer zur zweiten Staffel anschauen:

1:02 Crunchyroll kündigt die Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 für 2025 mit einem neuen Trailer an

Der Manga wird trotz eines Schuldspruchs weitergehen - es besteht keine Gefahr für die zweite Staffel

Die Tagebücher der Apothekerin-Manga basiert auf dem gleichnamigen japanischen Roman von Natsu Hyuga und wurde in Zusammenarbeit mit der japanischen Mangaka Itsuki Nanao und der Künstlerin Nekokurage (Erika Ikeda) umgesetzt. Der Anime wurde von Toho Animation und OLM als Serie adaptiert.

Dieses Jahr wurde enthüllt, dass Nekokurage Steuern im Wert von über 270.000 Euro hinterzogen hat und somit sich in einem Gerichtsverfahren befand. Nun kam es zu einer Verurteilung und die Künstlerin muss dafür 10 Monate ins Gefängnis und eine Geldstrafe von rund 70.268 Euro zahlen.

In einem öffentlichen X-Beitrag entschuldigt sich die Künstlerin offiziell bei den Fans des Mangas und versichert, dass es mit dem Manga weitergehen wird.

Auch Square Enix, der Herausgeber des Mangas, gab öffentlich bekannt, dass der Manga weitergehen wird.

Die Fortsetzung des Mangas bedeutet auch für Anime-Fans, dass die Geschichte rundum MaoMaos und Jinshis mysteriösen Abenteuern als Anime-Serie fortgeführt wird. Es soll keine Änderungen an der Produktion der zweiten Staffel geben.

Die zweite Staffel wird Fans einen tieferen Einblick in die Familie von MaoMao gewähren und was genau eigentlich in ihrer Kindheit passiert ist. Auch Jinshis Vergangenheit wird womöglich in der Fortsetzung enthüllt und wer er nun wirklich ist.

Hier könnt ihr die erste Staffel nachholen und/oder den Manga weiterlesen

Die erste Staffel der Anime-Serie Die Tagebücher der Apothekerin ist auf Crunchyroll verfügbar und umfasst 24 Episoden, die komplett auf Deutsch oder im japanischen Original mit deutschen Untertiteln angeschaut werden können.

Die erste Staffel deckt die wichtigsten Handlungsstränge der Geschichte bis einschließlich Kapitel 39 ab, mit einigen zusätzlichen Inhalten aus den späteren Kapiteln 50 bis 51. Wer also direkt nach der ersten Staffel wissen will, wie es weitergeht, kann mit Kapitel 40 weitermachen.

Allerdings ist der Manga derzeit weder auf Deutsch noch auf Englisch legal im Netz erhältlich. Lediglich die japanische Version könnt ihr auf der offiziellen japanischen Seite von Square Enix digital erwerben. Gedruckt bekommt ihr den Manga dafür in euren lokalen Buchläden und bei Amazon.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Die Tagebücher der Apothekerin und würdet ihr gerne in der kommenden Staffel sehen?