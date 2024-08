Die Top 5 der größten Drecksspiele: Um diese Titel solltet ihr keinen großen Bogen machen

Mit Dreck kennt sich Senua aus den Hellblade-Spielen ebenfalls bestens aus. So gut wie dort sieht der nämlich nur selten aus.

Häufig ist es gar nicht so einfach, mit dem Finger auf das zu zeigen, was ein Spiel zu einem richtigen Drecksspiel macht. Ist es die Optik? Das Gameplay? Vielleicht die erzählte Geschichte und der Missionsaufbau? Oder doch ein Mix aus all diesen Elementen?

Wir sind dem großen Mysterium für euch auf den Grund gegangen und küren hiermit endgültig die Top 5 der allerbesten Drecksspiele.

Dirt 5

Dirt 5

Release: 6. November 2020

6. November 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Genre: Rennspiel

Wenn ein Spiel "Dreck" schon im Namen hat, dann gehört es auch auf jeden Fall in diese Liste der besten Drecksspiele. Und tatsächlich geht es im 2020 erschienen Dirt 5 von Codemasters auch ziemlich schmutzig zur Sache. In bester Serientradition brettert ihr hier nämlich mit aufgemotzten Rennwagen und Buggys Reifen an Reifen über matschige Offroad-Strecken.

Das sieht besonders auf der PS5 und der Xbox Series X/S auch heute noch richtig gut aus, speziell die Regeneffekte verwandeln die kurzweiligen Rennen in echte Schlammschlachten. Wer es etwas simulationslastiger, aber noch genauso dreckig mag, der kann sein Glück mit Dirt Rally 2.0 oder dem Nachfolger EA Sports WRC versuchen.

Spintires: MudRunner

Spintires: MudRunner

Release: 31. Oktober 2017

31. Oktober 2017 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Genre: Technische Simulation

Ähnlich matschig geht es auch in MudRunner, der Neuauflage des 2014 für den PC erschienenen Spintires, zu. Hier stehen allerdings weniger schnelle Rundenzeiten und enge Duelle mit anderen Racern im Vordergrund. Vielmehr ist der Weg das Ziel und der führt euch direkt in die schlammige und dicht bewaldete Landschaft von Sibirien.

Mit geschicktem Einsatz von Seilwinde und Allradantrieb müsst ihr hier Güter von A nach B transportieren, ohne im Dreck stecken zu bleiben. Mit SnowRunner und Expeditions: A MudRunner Game hat der Titel mittlerweile einen Nachfolger und ein Spin-Off bekommen, nach denen ihr ebenfalls unter die Dusche gehört. Und die Schuhe werden gefälligst draußen ausgezogen!

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Release: 11. Dezember 2009

11. Dezember 2009 Plattformen: Nintendo DS

Nintendo DS Genre: Action-Adventure

Wenn ihr euch jetzt denkt "Was? Wie können die es wagen, Spirit Tracks als Drecksspiel zu bezeichnen?! Das hab ich damals auf dem NDS hoch- und runtergespielt!", dann lest den Titel doch nochmal, aber stellt euch dieses Mal vor, Fußball-Legende Lothar Matthäus würde ihn mit fränkischem Dialekt vorlesen.

Abseits davon würde es uns natürlich nicht im Traum einfallen, irgendeinen Ableger der Zelda-Reihe ernsthaft als Drecksspiel zu bezeichnen. In The Legend of Zelda: Spirit Drecks,... ähem... Tracks bereist Link Hyrule mithilfe des Spirit Trains, Dörfer und Dungeons werden aber klassisch zu Fuß erkundet. Es ist vermutlich nicht der beste, aber sicher auch nicht der schlechteste Serienteil. Auf Metacritic steht der Titel etwa auf einer sehr guten 87.

Trackmania

Trackmania

Release: 1. Juli 2020

1. Juli 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Genre: Rennspiel

Ganz recht, wir haben eine kleine Transferaufgabe miteingebaut, um zu testen, ob euer innerer Loddar auch wirklich seinen Platz eingenommen hat. Bei Dreckmania gibt es aber tatsächlich noch eine weitere Ebene. Es ist nämlich gut möglich, dass der Autor dieser Zeilen den Titel schonmal als "verd****** Drecksspiel!" bezeichnet hat. Vielleicht auch mehrmals.

Das lag allerdings weniger an der fehlenden Qualität des Rennspiels, sondern am hohen Schwierigkeitsgrad, der weltweit für zahlreiche zerbrochene Controller und Tastaturen verantwortlich sein dürfte. Die Steuerung ist dabei im Grunde simpel, aber so präzise, dass wirklich jeder noch so kleine Fehler bestraft wird. Den aktuellsten Ableger von 2020 könnt ihr mittlerweile auch auf den Konsolen kostenlos ausprobieren.

PowerWash Simulator

PowerWash Simulator

Release: 14. Juli 2022

14. Juli 2022 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC Genre: Technische Simulation

Für diese Liste gilt, was auch die Gastgeber*innen von Hauspartys schmerzlich lernen müssen: Am Ende muss einer wieder alles saubermachen. Das geht natürlich am besten mit dem Hochdruckreiniger, der auch die eigentliche Hauptfigur im PowerWash Simulator ist. Der Titel sorgte mit seinem befriedigenden Spielgefühl 2022 für einen ordentlichen Hype.

Im Spiel müsst ihr alte Hütten, Garagen und mittlerweile auch das Haus von Lara Croft oder SpongeBobs Ananas (natürlich unter Wasser) von jeder Menge Dreck befreien. Dafür stehen euch eine ganze Reihe von Werkzeugen und Utensilien zur Verfügung, mit dem das Großreinemachen noch spaßiger wird. Profi-Tipp: Die Levels lassen sich noch besser bewältigen, wenn nebenbei eine aktuelle Folge aus dem GameStar-Podcast läuft!

Welche Drecksspiele fallen euch sonst noch ein? Habt ihr die Titel aus unserer Liste schon gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!